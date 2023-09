Georgia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Georgia recibirá a España en el Boris Paichadze Dinamo Arena en la fase de grupos de las Eliminatorias de la Eurocopa 2024 este viernes 8 de septiembre.

Hora y Canal Georgia vs España

Sede: Estadio Nacional Borís Paichadze, Tiflis, Georgia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en Estados Unidos. SKY Sports en México. DSports en Sudamérica.

Georgia vs España en VIVO

Los anfitriones sufrieron una derrota por 2-0 contra Escocia en su anterior partido de clasificación, siendo su primera derrota en la competición. No obstante, se mantuvieron en el segundo lugar de la tabla del Grupo A con cuatro puntos en tres partidos.

Los visitantes han jugado un partido menos que los anfitriones en las eliminatorias, ya que participaron en la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA en junio. Derrotaron a Croacia en los penales en la final y se convirtieron en el tercer equipo en ganar el título de la Liga de Naciones.

En las eliminatorias europeas, suman una victoria y una derrota en sus dos partidos y sufrieron una derrota por 2-0 ante Escocia en su anterior eliminatoria en marzo.

Los dos equipos se han cruzado cinco veces en todas las competiciones y el partido ha dado resultados concluyentes. Como era de esperar, España ha dominado el encuentro contra Georgia, con cuatro victorias, mientras que los anfitriones solo tienen una victoria a su nombre.

Predicción Georgia vs España

Los Crusaders han disfrutado de una buena racha en las eliminatorias, con una victoria, un empate y una derrota cada uno en tres partidos. Solo han logrado una victoria en sus últimos cinco partidos en casa en las eliminatorias europeas y no han logrado marcar en tres partidos en ese período. Han marcado solo dos goles contra los visitantes en cinco partidos, sufriendo cuatro derrotas en cinco encuentros.

La Roja no ha conseguido marcar en cinco de sus últimos tres partidos. No han ganado en sus últimos tres partidos fuera de casa en las eliminatorias europeas, y en esos partidos se produjeron menos de 2,5 goles.

No obstante, Luis de la Fuente ha convocado un equipo fuerte para las eliminatorias y, considerando el dominio de los visitantes contra los anfitriones, esperamos que obtengan una cómoda victoria.

Predicción: Georgia 1-2 España.

