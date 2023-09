Montenegro vs Bulgaria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Montenegro y Bulgaria se enfrentarán en el estadio de la ciudad de Podgorica en el Grupo G de las eliminatorias para la Eurocopa 2024 este domingo 10 de septiembre.

Hora y Canal Montenegro vs Bulgaria

Sede: Toše Proeski Arena, Skopie, Macedonia del Norte

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en Estados Unidos. SKY Sports en México. DSports en Sudamérica.

Montenegro vs Bulgaria en VIVO

Montenegro no logró ganar en su último partido, ya que empataron 2-2 ante Lituania en el estadio Darius y Girėnas. Los hombres de Radulovic no han ganado en sus últimos cuatro partidos entre competiciones, perdiendo dos de ellos, desde su victoria por 1-0 sobre Bulgaria en su primer partido de clasificación en marzo.

Con cinco puntos en cuatro partidos, Montenegro se encuentra en la tercera posición del Grupo G, dos puntos detrás de Serbia, que es segunda clasificada.

Mientras tanto, Bulgaria sigue teniendo dificultades, ya que en su último duelo perdió 1-0 en un amistoso ante Irán. Esto se suma a su mala racha de resultados en las eliminatorias para la Eurocopa 2024, donde han perdido dos veces en cuatro partidos.

El equipo de Mladen Krstajic está en el último lugar de la clasificación, empatado a dos puntos con Lituania, que ocupa la cuarta posición.

Con solo dos victorias en los últimos siete encuentros, Montenegro tiene la ventaja en el partido.

Predicción Montenegro vs Bulgaria

Teniendo en cuenta los resultados pasados entre los dos equipos, se espera un partido cauteloso. La ventaja de jugar en casa le da a Montenegro una ligera ventaja, por lo que podrían conseguir una estrecha victoria.

Predicción: Montenegro 1-0 Bulgaria

Last modified: septiembre 9, 2023

Etiquetas: Bulgaria