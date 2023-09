Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Buen partido nos espera este martes 12 de septiembre en un amistoso de la Fecha FIFA, donde Costa Rica buscará cerrar concentración con triunfo y demostrar que están listos para lo que viene, pero tendrán que medirse a los Emiratos Árabes Unidos que también intentarán hacer un buen papel en la cancha del SRC Zapresić.

Hora y Canal Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos

Sede: Stadion ŠRC Zaprešić, Zaprešić, Croacia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Teletica en Costa Rica.

Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos en VIVO

¿Logrará Costa Rica dos victorias en esta ventana internacional?

El pasado viernes por la noche, los Ticos vencieron a Arabia Saudita por 3-1 en St James’ Park en Newcastle, con goles de Francisco Calvo, Manfred Ugalde y Randall Leal.

Este fue el primer partido de Claudio Vivas como interino, después de que Luis Fernando Suárez dejara su cargo tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Oro ante México en julio.

En última instancia, Costa Rica se está preparando para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF a dos partidos en noviembre, con la urgente necesidad de ganar mientras aspira a clasificarse para la Copa América del próximo verano.

Antes de eso, ¿lograrán los costarricenses disfrutar de otra victoria amistosa en Zaprešić?

Por lo que respecta a los Emiratos Árabes Unidos, este será su primer partido desde que vencieron a Tailandia en un amistoso en marzo; Harib Abdalla y Abdusalam Mohammed anotaron en Abu Dabi.

Los EAU también tienen importantes partidos por delante, comenzando su campaña de clasificación para la Copa Mundial contra Nepal o Laos y luego enfrentando a Bahréin en noviembre.

Con al menos ocho equipos asiáticos asegurando plazas para la edición de 2026, los Emiratos Árabes Unidos imaginan sus posibilidades de alcanzar su primer Mundial desde 1990.

Mientras tanto, el equipo de Paulo Bento también espera con ansias la Copa Asia de enero, y después de haber llegado a las semifinales en las dos últimas ediciones, los Emiratos Árabes Unidos aspiran a hacerlo mejor esta vez.

En este amistoso en el Stadion Ivan Laljak-Ivić en Croacia, Costa Rica es el favorito para conseguir la victoria.

