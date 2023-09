Manchester United vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Manchester United buscará hacer valer su ventaja de jugar en casa cuando se enfrente al Brighton en Old Trafford este sábado 16 de septiembre en la jornada 5 de la Premier League 2023-2024.

Hora y Canal Manchester United vs Brighton

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Brighton en VIVO

Los problemas fuera del campo del Manchester United los han envuelto y necesitan mirar más allá de esas distracciones cuando reciban a los Seagulls en el Teatro de los Sueños este fin de semana.

La investigación en curso sobre Antony, la situación de Jadon Sancho y el proceso de adquisición del club en el limbo han obstaculizado considerablemente el buen ambiente en el club.

El hecho de que el United perdiera 3-1 ante el Arsenal de una manera bastante desgarradora antes del parón internacional ciertamente no ayudó.

Como tal, necesitan desesperadamente una victoria en este momento y Erik ten Hag ni siquiera querría imaginarse perdiendo ante los Seagulls en Old Trafford el sábado.

El United ha ganado sus dos partidos en casa hasta ahora, pero ni la victoria por 1-0 sobre los Wolves ni la victoria por 3-2 sobre Nottingham Forest fueron convincentes.

Mientras tanto, Brighton ha disfrutado de un buen comienzo de temporada. Salvo una derrota por 3-1 ante el West Ham United el 26 de agosto, los Seagulls lo han hecho excepcionalmente bien y han conseguido tres victorias y tienen el mejor récord ofensivo de la liga (12 goles).

Brighton también fue uno de los máximos goleadores fuera de casa en la Premier League la temporada pasada, anotando 35 goles en territorio enemigo. El equipo de Roberto de Zerbi juega un estilo de fútbol agresivo y atractivo y se espera que este sábado lleve el partido ante un agitado Manchester United.

El Manchester United perdió exactamente este partido por 2-1 en el primer fin de semana de la temporada pasada. Habían ganado ocho y empatado solo uno de sus nueve partidos de liga anteriores contra Brighton en Old Trafford.

Predicción Manchester United vs Brighton

Es probable que el Manchester United sufra en este caso. Pero es posible que simplemente opongan resistencia. Se espera que Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund y Marcus Rashford desempeñen papeles clave. Pero las lesiones de Raphael Varane y Lisandro Martínez son un duro golpe para el United y harán bien en conseguir incluso un punto aquí.

Predicción: Manchester United 1-2 Brighton

Last modified: septiembre 15, 2023

