Juventus vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie A 2023-24

La Juventus recibe a la Lazio en el Allianz Stadium este sábado 16 de septiembre por la jornada 4 de la Serie A 2023-2024 regresando a la acción tras la pausa por la Fecha FIFA.

Hora y Canal Juventus vs Lazio

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Juventus vs Lazio en VIVO

La Juventus ha disfrutado de un comienzo de campaña invicto, ganando dos de sus tres partidos. Después de perder puntos en casa ante el Bolonia en un empate 1-1, ganaron 2-0 en Empoli. Danilo anotó en la primera parte antes de que Federico Chiesa duplicara la ventaja en el minuto 82.

Mientras tanto, la Lazio ganó 2-1 al actual campeón Napoli en su partido anterior, logrando su primera victoria de la campaña. El primer gol de Luis Alberto en el minuto 30 fue anulado por Piotr Zieliński solo dos minutos más tarde antes de que Daichi Kamada anotara el gol de la victoria en el minuto 52.

La Juventus es tercera con siete puntos, mientras que la Lazio (3) está en el puesto 12 de la clasificación después de tres partidos.

Los dos equipos tienen una rivalidad de larga data. Se han enfrentado en 190 ocasiones en todas las competiciones desde 1929, con la Juventus liderando 99-47.

Predicción Juventus vs Lazio

La Juventus ha tenido un buen comienzo de temporada, manteniendo dos porterías a cero en tres partidos. Sin embargo, en su único partido en casa, empataron 1-1.

Han perdido una vez en ocho encuentros contra la Lazio, manteniendo tres porterías a cero en sus últimos cinco enfrentamientos. Massimiliano Allegri no podrá contar con Paul Pogba, que dio positivo en testosterona. El francés había disputado dos partidos desde el banquillo.

Mientras tanto, la Lazio volvió a ganar después de derrotas consecutivas. Maurizio Sarri tiene una plantilla completa a su disposición. Sin embargo, considerando el sólido historial de la Juve contra la Lazio y la ventaja de jugar en casa, se espera que los anfitriones ganen.

Predicción: Juventus 2-1 Lazio

