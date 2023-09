Fulham vs Luton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Fulham y Luton vuelven a la acción cuando se enfrenten en Craven Cottage en la jornada 5 de la Premier League 2023-24 este sábado 16 de septiembre.

Hora y Canal Fulham vs Luton

Sede: Craven Cottage, Fulham, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Fulham vs Luton en VIVO

El Fulham no fue rival para un Manchester City repleto de estrellas, ya que fueron derrotados por 5-1 en su último partido antes del parón internacional. Los hombres de Marco Silva no han ganado en tres partidos de liga, perdiendo dos veces desde la victoria por 1-0 sobre el Everton el 12 de agosto.

Sin embargo, los Cottagers alcanzaron la tercera ronda de la Copa EFL, gracias a una victoria por penales sobre Tottenham Hotspur el 29 de agosto.

Mientras tanto, Luton fue enviado de regreso a la tierra la última vez, ya que cayó en una derrota por 2-1 contra West Ham United en Kenilworth Road.

Antes de eso, el equipo de Rob Edwards consiguió su primera victoria de la temporada, venciendo a Gillingham por 3-2 en la segunda ronda de la Copa EFL para romper una racha de cinco partidos sin ganar. Luton es uno de los dos únicos equipos que han perdido sus primeros tres partidos de la Premier League esta temporada, junto con el recién llegado Burnley.

Con 30 victorias en los últimos 61 encuentros, Fulham cuenta con un récord superior en el encuentro.

Predicción Fulham vs Luton

Al Luton le esperan 90 minutos difíciles contra un Fulham bien entrenado que está invicto en siete partidos del partido. Espere que los anfitriones venzan a los Hatters, que están luchando por adaptarse a la vida en la máxima categoría, igual habrá que ver como llega Raúl Jiménez tras su gran papel con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA.

Predicción: Fulham 3-1 Luton

Last modified: septiembre 15, 2023

Etiquetas: Canal Fulham vs Luton