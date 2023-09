Inter vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie A 2023-24

Serie A

El Inter de Milán se enfrentará a su archirrival Milán en San Siro en un emocionante choque de la jornada 4 de la Serie A 2023-2024 este sábado 16 de septiembre.

Hora y Canal Inter vs Milán

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Inter vs Milán en VIVO

Los equipos de Milán son los dos únicos equipos con un récord del 100% en la Serie A después de tres partidos y ocupan los dos primeros puestos de la clasificación. Esto no hace más que aumentar la expectación por la primera edición del Derby della Madonnina de la temporada 2023-24.

El Inter tiene un balance perfecto en tres partidos hasta el momento, anotando ocho goles sin encajar ninguno. En su partido anterior, el doblete de Lautaro Martínez y los goles de Marcus Thuram y Hakan Çalhanoğlu en la primera y segunda parte respectivamente les ayudaron a conseguir una victoria en casa por 4-0.

El Milán venció a la Roma por 2-1 en su partido fuera de casa la última vez gracias a los goles de Olivier Giroud y Rafael Leão. Fikayo Tomori fue amonestado dos veces y está suspendido para este partido crucial.

Los dos rivales se han enfrentado 237 veces en partidos competitivos en todas las competiciones desde 1909. El Inter tiene la ventaja en el historial de enfrentamientos directos con 89 victorias a su nombre. El Milán no se queda atrás con 79 victorias y 69 partidos han terminado en empate.

Predicción Inter vs Milán

Los Nerazzurri han superado a sus rivales recientemente, ganando los cuatro encuentros en 2023 hasta el momento. Han ganado sus últimos ocho partidos en San Siro en todas las competiciones y buscarán ampliar esa racha ganadora en este partido.

No hay preocupaciones de lesiones para Simone Inzaghi de cara al partido y se espera que presente un once inicial similar al de la goleada por 4-0 a la Fiorentina a principios de este mes.

Los Rossoneri no han podido marcar en seis de sus últimos siete encuentros contra el Inter y buscarán mejorar ese récord en este partido. En su único partido en San Siro esta temporada, lograron una victoria por 4-1 sobre el Torino el mes pasado.

El veterano delantero y máximo goleador Olivier Giroud se torció el tobillo durante una jornada internacional, pero se ha reincorporado a los entrenamientos y debería ser titular en este partido. La ausencia de Tomori por sanción será un problema para Stefano Pioli, pero se espera que le dé a Simon Kjær su primera salida de temporada para sustituir a Tomori.

Aunque el Inter de Milán ha sido el equipo dominante en sus recientes encuentros contra Il Diavolo, ambos equipos tendrán que lidiar con jugadores recién salidos del servicio internacional, lo que podría afectar sus actuaciones.

Teniendo esto en cuenta, esperamos que los dos rivales se conformen con un empate.

Predicción: Inter de Milán 2-2 Milán

Last modified: septiembre 16, 2023

Etiquetas: Canal Inter vs Milán