Newcastle vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Newcastle recibirá al Brentford en St. James’ Park en la jornada 5 de la Premier League 2023-24 este sábado 16 de septiembre mientras reanudan su campaña liguera tras el parón internacional.

Hora y Canal Newcastle vs Brentford

Sede: St James Park, Londres, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Brentford en VIVO

El Newcastle ha experimentado un descenso en su forma desde un comienzo ganador de la campaña liguera, sufriendo tres derrotas consecutivas. En su partido anterior, Callum Wilson anotó un gol de consolación en el tiempo de descuento cuando cayeron por 3-1 ante el Brighton & Hove Albion, con el delantero de 18 años Evan Ferguson anotando un hat-trick.

Por su parte, el Brentford ha disfrutado de un comienzo invicto en su campaña liguera, aunque solo han conseguido una victoria en cuatro partidos. Bournemouth los mantuvo en un empate 2-2 en casa la última vez cuando Bryan Mbeumo anotó el gol del empate en el tercer minuto del tiempo de descuento.

Hasta ahora, los dos equipos se han enfrentado 16 veces en todas las competiciones. Las Urracas han dominado los partidos contra los visitantes con una ventaja de 11-4 en victorias, y solo un encuentro entre ellos terminó en empate.

Predicción Newcastle vs Brentford

Las Urracas esperarán que el parón internacional les haya dado el refuerzo que necesitaban para mejorar su suerte. Jugarán contra un equipo al que solo han vencido una vez en casa y deben confiar en un resultado positivo.

Eddie Howe probablemente tendrá que prescindir de Sandro Tonali, quien se lesionó mientras estaba en servicio internacional, mientras que Sven Botman se someterá a una prueba de aptitud física tardía. Desde la victoria por 5-1 en su primer partido de campaña, solo han marcado dos goles en sus últimos tres partidos y necesitarán que uno de los atacantes dé un paso al frente.

Los Bees son uno de los seis equipos con un récord invicto después de cuatro partidos en la Premier League y estarán interesados en mantener ese récord intacto. No hay nuevas ausencias para ellos en este partido, por lo que podemos esperar que Thomas Frank presente un once inicial similar al de su salida anterior.

Si bien los visitantes han tenido problemas contra los anfitriones recientemente, con solo una victoria desde 1948, han marcado al menos un gol en sus últimos seis viajes a Newcastle. También han marcado en cada uno de sus partidos ligueros esta temporada y deberían poder encontrar el fondo de la red con facilidad.

Teniendo en cuenta el estado de forma actual de los dos equipos, esperamos que se conformen con un empate con pocos goles.

Predicción: Newcastle 1-1 Brentford

Last modified: septiembre 16, 2023

Etiquetas: Brentford