Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 3 NFL 2023

Los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals se enfrentarán en la acción de la semana 3 de la NFL en el State Farm Stadium este domingo 24 de septiembre.

Hora y Canal Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys

Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona, Estados Unidos

Hora: 2:25 pm de México y Centroamérica. 1:25 pm PT / 4:25 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Nue9ve en México. CBS en Estados Unidos.

Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys en VIVO

Los Cowboys llegan a 2-0 después de derrotar a los Jets con un marcador final de 30-10. Dak Prescott lanzó para 398 yardas y 2 touchdowns con un 71% de pases, mientras que Tony Pollard corrió para 142 yardas y 2 anotaciones. CeeDee Lamb lidera el grupo de receptores de Dallas con 15 recepciones para 220 yardas esta temporada. En defensa, Markquese Bell tiene 12 tacleadas totales, el máximo del equipo, mientras que Micah Parsons y Osa Odighizuwa tienen 3 capturas cada uno, la máxima del equipo. En total, la defensa de Dallas ha logrado 10 capturas y 5 intercepciones en lo que va de la temporada.

Los Cardinals cayeron a 0-2 después de sufrir una derrota sorprendente ante los New York Giants con un marcador final de 31-28. Joshua Dobbs lanzó para 360 yardas y un touchdown con un 68,9% de pases, mientras que James Conner corrió para 168 yardas y un touchdown esta temporada. Marquise Brown lidera a los receptores de Arizona con 82 yardas recibidas y un touchdown, mientras que Zach Ertz tiene 12 recepciones para 77 yardas, el máximo del equipo. En defensa, Kyzir White tiene 16 tacleadas totales, el máximo del equipo, mientras que Dennis Gardeck tiene 3 capturas, la máxima del equipo.

Predicción Cowboys vs Cardinals

Estoy apostando por Dallas en este partido. No es un juego en el que me apresuraría a apostar a este número, ya que números como estos en un juego de la NFL pueden ser complicados, pero Dallas es claramente el equipo superior aquí. Aunque doy crédito a Arizona por pelear en las primeras dos semanas, la defensa de Dallas no es algo que se deba subestimar, y están listos para atacar desde el inicio. A pesar de no estar extremadamente emocionado por los Cowboys, no se pueden ignorar sus resultados hasta el momento en la temporada. Mi elección es Dallas para cubrir el margen de puntos.

Predicción: Cowboys -12

Last modified: septiembre 23, 2023

