Chelsea vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Chelsea estará desesperado por volver a la senda del triunfo cuando reciba al Aston Villa en Stamford Bridge por la jornada 6 de la Premier League 2023-24 este domingo 24 de septiembre.

Hora y Canal Chelsea vs Aston Villa

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Chelsea vs Aston Villa en VIVO

El régimen de Mauricio Pochettino ha tenido un comienzo bastante sombrío. Después de gastar mucho dinero durante el verano, como es usual, el Chelsea apenas ha mostrado signos de promesa en las etapas iniciales de la nueva campaña.

La única victoria de los Blues en la liga hasta el momento se produjo contra el recién ascendido Luton Town (3-1) en la tercera jornada. No han marcado un gol en los dos partidos desde entonces. Perdieron 1-0 ante Nottingham Forest antes de quedar empatados sin goles ante Bournemouth el domingo pasado.

El Chelsea ocupa actualmente el puesto 14 en la clasificación de la Premier League. A menos que comiencen a aprovechar sus oportunidades y tapar la fuga en defensa, el partido del domingo podría convertirse en otra salida decepcionante para los hombres de Pochettino.

Mientras tanto, el Aston Villa ha sido inconsistente en las primeras semanas de la nueva temporada de la Premier League. Han conseguido tres victorias y han sufrido dos derrotas en sus primeros cinco partidos de liga esta temporada.

Los hombres de Unai Emery lograron una sorprendente remontada sobre el Crystal Palace en su último partido de la Premier League. Después de que Odsonne Edouard le diera la ventaja a Palace en el minuto 47, el Aston Villa les arrebató los tres puntos con una especie de guerra relámpago en el final del partido.

Jhon Durán restauró la paridad en el minuto 87 para los hombres de Emery antes de que Douglas Luiz convirtiera un penalti en el octavo minuto del tiempo de descuento para darles la ventaja. Leon Bailey puso el resultado fuera de toda duda en el minuto 11 del tiempo añadido para redondear una notable remontada.

Los Villanos cayeron por 3-2 ante el Legia Varsovia en su primer partido de la Europa Conference League a mitad de semana. Buscarán dejar atrás esa derrota y aportar una sensación de coherencia a su actuación cuando se enfrenten al Chelsea este domingo.

Aston Villa ganó este partido 2-0 la temporada pasada. Sin embargo, no han ganado partidos ligueros consecutivos a domicilio contra el Chelsea desde una racha de tres victorias entre 1930 y 1933.

Predicción Chelsea vs Aston Villa

El Chelsea tiene un historial bastante decente contra el Aston Villa en los últimos tiempos. Ha ganado 13 de los últimos 17 partidos entre ambos equipos. Sin embargo, Villa ganó exactamente este partido la temporada pasada. Los Blues están en mala forma, pero es probable que encuentren una respuesta después de un puñado de actuaciones pésimas en la liga hasta ahora.

También ha habido muchos goles en los partidos de Villa y este no debería ser diferente. Es probable que el botín se reparta aquí.

Predicción: Chelsea 2-2 Aston Villa

Last modified: septiembre 23, 2023

Etiquetas: Aston Villa