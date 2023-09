Liverpool vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Después de conseguir ambas victorias iniciales en la Europa League en circunstancias inquietantemente idénticas, Liverpool y West Ham, jugadores de alto nivel de la Premier League, reanudan la acción nacional en Anfield este domingo 24 de septiembre.

Los Reds remontaron para vencer al LASK Linz por 3-1 a mitad de semana, mientras que los Hammers también remontaron un déficit de un gol para vencer a Backa Topola en Europa.

Hora y Canal Liverpool vs West Ham

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Liverpool vs West Ham en VIVO

Remontar para triunfar ha sido el tema del Liverpool durante las primeras semanas de la temporada 2023-24 y, al igual que en Molineux el fin de semana pasado, el equipo de Jurgen Klopp dejó un comienzo lento en los libros de historia con un exceso de goles en la segunda mitad.

El impresionante disparo de Florian Flecker puso al equipo austriaco por delante en el choque del Grupo E, que fue el primer partido de la Europa League del Liverpool en más de siete años, pero el penalti de Darwin Núñez, el primer gol de Luis Díaz y el histórico gol de Mohamed Salah hicieron que los Reds regresaran a Merseyside con puntos máximos.

El gol número 42 de Salah en Liverpool en Europa, la mayor cantidad para un jugador inglés junto con el ícono del Arsenal Thierry Henry, ayudó a Klopp a convertirse en el primer entrenador de los Reds en la historia en lograr 50 victorias continentales, y su equipo llega al fin de semana con una racha de cinco victorias consecutivas en todos los torneos, aunque ha encajado el primer gol en cuatro de esos partidos.

Sin embargo, combatir el fuego con aún más fuego ha sido el camino a seguir para el Liverpool, que se encuentra en la posición de medalla de bronce en la tabla de la Premier League, a solo dos puntos del Manchester City y del Tottenham Hotspur en goles marcados, después de haber encontrado el fondo de la red en una ocasión menos que los Lilywhites.

A pesar de su reciente tendencia a conceder el primer gol, la racha invicta del Liverpool en la Premier League en Anfield ahora es de 14 partidos desde el sorprendente triunfo por 2-1 del Leeds United en octubre pasado, y solo no ha logrado marcar en uno de sus últimos 44 partidos en la máxima categoría. juegos en su sede de Merseyside.

No debería haber habido un hombre más aliviado en el estadio de Londres que Angelo Ogbonna el jueves por la noche, ya que el terrible error del central permitió a Petar Stanic de Backa Topola abrirse paso e impulsar a los pececillos serbios a la ventaja más improbable en su primer partido de la Europa League.

Sin embargo, mientras el Liverpool estaba ocupado luchando contra el LASK, los hombres de David Moyes cambiaron el rumbo a su favor contra Backa Topola, ya que un gol en propia puerta de Nemanja Petrovic precedió a un par de cabezazos del debutante Mohammed Kudus y Tomas Soucek en la capital inglesa.

Como era de esperar, James Ward-Prowse fue el arquitecto de ambos goles a balón parado durante otra excelente actuación del ex capitán del Southampton, que abrió el marcador en el encuentro de la Premier League de la semana pasada contra el Manchester City antes de que los campeones contraatacaran a través de Jeremy Doku, Bernardo Silva y Erling Haaland.

Sin embargo, esa derrota a manos de los campeones sigue siendo la única mancha en el historial de los Hammers hasta el momento, y el equipo de Moyes ocupa un saludable sexto lugar en la tabla con 10 puntos en su haber, pero permanece sin portería a cero desde la temporada comenzada.

Los Irons han salido de los territorios de Brighton & Hove Albion y Luton Town con un botín máximo en lo que va de temporada, pero no han ganado tres partidos seguidos fuera de casa en la Premier League desde octubre de 2021, y siete de sus últimos ocho partidos de liga con el Liverpool han terminado en derrota.

Edson Álvarez, estuvo ausente en la victoria sobre Backa Topola al haber cargado una suspensión, pero se espera que el ex jugador del Ajax regrese inmediatamente al once titular este domingo.

El regreso de Álvarez dejaría la sala de tratamiento del West Ham casi vacía, pero Aaron Cresswell salió con un problema en el tendón de la corva en el medio tiempo el jueves, mientras que Jarrod Bowen estuvo ausente por un virus y también necesitará una evaluación.

Pronóstico Liverpool vs West Ham

Salvo la victoria del Liverpool por 3-0 sobre el Aston Villa a principios de este mes, ambos equipos han encontrado el fondo de la red en cada uno de los partidos de los Reds y el West Ham esta temporada, y un encuentro entretenido con mucha acción de portería debería estar en el menú.

Klopp y Moyes también podrán convocar a grandes bateadores bien descansados a sus respectivas alineaciones iniciales, y aunque las sábanas del Liverpool probablemente sigan sucias, los gigantes de Merseyside deberían aprovechar las actuales debilidades defensivas de los Hammers para registrar una sexta victoria en el rebote.

PIck: Liverpool 3-1 West Ham

