Gran Premio de Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Max Verstappen logró la pole position para el Gran Premio de Japón, acercando a Red Bull a la posibilidad de asegurar el campeonato de constructores este mismo sábado 23 de septiembre, sin embargo se espera una carrera llena de emociones en una pista que suele ser complicada para los pilotos.

Hora y Canal Gran Premio de Japón

Sede: Circuito de Suzuka, Suzuka, Mie, Japón

Hora: 11:00 pm de México y Centroamérica. 00:00 am (domingo) en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 am (domingo) en Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 pm PT / 1:00 am ET (domingo) en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium en México. ESPN Deportes en Estados Unidos. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Japón en VIVO

Puede parecer que todo sigue igual en la Fórmula Uno con Red Bull y Verstappen nuevamente en la cima, pero esta no fue una clasificación cualquiera para el holandés. Terminó 0,581 segundos por delante de Piastri, lo que supone el mayor margen de pole en el Gran Premio de Japón desde la vuelta rápida de Michael Schumacher en 2004.

“Una vez que te sientes muy seguro con el coche, puedes esforzarte un poco más. Y eso es lo que pasó en la clasificación”, dijo Verstappen, quien fue el único piloto que registró una vuelta en el rango de 1:28 el sábado.

Cuando se le preguntó sobre el mensaje de radio entre él y su ingeniero de carrera, Gianpiero “GP” Lambiase, Verstappen recordó que dijo que ese momento “sería bueno”. ¿La respuesta de Verstappen? “’No te preocupes, te lo voy a enviar’”, dijo, terminando con una risa antes de continuar. “Él me dijo: ‘Sí, pero no desvíes el auto, ¿verdad?’. Yo dije: ‘Sí, obviamente. Eso no es lo que quiero hacer’. Pero sabía que todavía quedaba un poco en algunos lugares, y eso es lo que traté de ordenar”.

Para Red Bull, dijo Verstappen, es como si «Singapur no hubiera existido». Pero para otro equipo, esa carrera y la clasificación para el Gran Premio de Japón supusieron un gran avance. Ambos coches de McLaren están equipados con sus últimas mejoras este fin de semana, y en su primer fin de semana en Suzuka, Piastri se clasificó segundo con Norris justo detrás de él. Aún así, Piastri advirtió que cree que el GP de Japón “podría ser mucho más abierto” en comparación con el GP de Gran Bretaña a principios de julio (la última vez que ambos pilotos de McLaren se clasificaron entre los tres primeros).

La degradación de los neumáticos es mayor y Piastri cree que en la carrera del domingo algunos realizarán más de una parada en boxes. “Creo que cada vez que hay más (degradación), más paradas en boxes, simplemente aumenta el margen de error. También prueba qué tan bien puedes manejar los neumáticos. Así que no es tan simple como ir a toda velocidad o tan rápido como te permita el auto”.

Norris estuvo de acuerdo. «Esperamos que probablemente sea una carrera fácil, pero nunca será una carrera fácil por aquí».

Foto: x.com/F1

Charles Leclerc fue el mejor colocado de Ferrari siendo cuarto, mientras que Checo Pérez tuvo una clasificación bastante decente al terminar en la quinta posición buscando remontar rumbo al podio. Carlos Sainz será sexto, justo arriba de ambos Mercedes ya que Lewis Hamilton será séptimo y George Russell octavo. El local, Yuki Tsunoda, saldrá noveno justo delante de Fernando Alonso.

