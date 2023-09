Sevilla vs Almería EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Sevilla recibirá al Almería en el Ramón Sánchez Pizjuán este martes 26 de septiembre en la jornada 7 de LaLiga 2023-24.

Hora y Canal Sevilla vs Almería

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Almería en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido otro comienzo de temporada decepcionante y actualmente se encuentra justo fuera de la zona de descenso. Empató sin goles contra Osasuna en su partido del sábado y no pudo tener ninguna queja sobre el resultado después de realizar solo un disparo a portería en el área rival durante todo el partido.

El Sevilla ocupa el puesto 16 en la clasificación de la liga con solo cuatro puntos en cinco partidos y buscará aumentar esa cuenta esta semana.

El Almería, por su parte, ha soportado una campaña aún más difícil que sus oponentes de mitad de semana mientras continúa buscando su primera victoria de la temporada. Empató 2-2 contra el Valencia, con César Montes como titular, en su último partido, se quedó atrás dos veces y empató en ambas ocasiones gracias a los goles de Sergio Arribas.

Los visitantes se encuentran en el último lugar de la clasificación de La Liga con solo dos puntos de los 18 que se pueden obtener. Su objetivo será deshacerse de sus últimos resultados y encarrilar su campaña el martes.

Han sido 15 los enfrentamientos oficiales entre el Sevilla y el Almería. Los anfitriones ganaron 11 de esos juegos, mientras que los visitantes ganaron los otros cuatro.

Predicción Sevilla vs Almería

El Sevilla lleva una racha de empates consecutivos y sólo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos de liga. Sin embargo, están invictos en sus dos últimos partidos en casa y buscarán extender esa racha esta semana.

El Almería lleva una racha de nueve partidos sin ganar en La Liga y cinco de esos partidos terminaron en derrota. La gran diferencia de clase y calidad entre los dos equipos debería hacer que el equipo local gane aquí.

Predicción: Sevilla 2-1 Almería

Last modified: septiembre 25, 2023

Etiquetas: César Montes