Atalanta vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Serie A 2023-24

Serie A

Ambos ganaron por 1-0 a mitad de semana, dos de los cuatro primeros equipos, Atalanta y Juventus, se enfrentan el domingo 1 de octubre, separados por solo un punto en la clasificación de la Serie A 2023-2024.

Mientras que La Dea ganó en Verona, la Juve logró una victoria poco convincente en casa sobre Lecce, suficiente para situarse a dos puntos de los equipos de Milán que marcan el ritmo.

Hora y Canal Atalanta vs Juventus

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Atalanta vs Juventus en VIVO

Ganando partidos consecutivos de liga sin encajar un gol por primera vez en casi un año, Atalanta ha logrado tres victorias en tres en todas las competiciones al vencer al Hellas Verona la última vez.

Teun Koopmeiners marcó a los 13 minutos en el Stadio Bentegodi, lo que finalmente resultó suficiente para separar a los equipos y asegurar seis puntos de seis después de la derrota de la semana pasada ante el recién ascendido Cagliari.

Después de vencer también por 2-0 al rival inaugural de la Europa League, Rakow Czestochowa, en el estadio Gewiss unos días antes, el Atalanta ha tenido un comienzo bastante impresionante en su campaña 2023-24, empañado solo por derrotas fuera de casa ante Frosinone y Fiorentina.

Sin embargo, proteger su récord impecable en Bérgamo este fin de semana puede resultar un desafío particular, ya que después de la derrota por 2-0 en mayo ante la Juventus, los nerazzurri han perdido cinco partidos de la Serie A, empatado cuatro y ganado solo una vez en casa ante el club de Turín en la última década.

Antes de la excursión entre semana de su equipo a Lisboa, donde le esperará el Sporting, rival del Grupo D de la Europa League, el técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, ahora pone a prueba su ingenio contra otro veterano estratega del fútbol italiano, en su último enfrentamiento táctico con Max Allegri de la Juve.

Sintiendo el calor después de una calamitosa derrota por 4-2 ante Sassuolo la semana pasada, Allegri al menos detuvo la última ola de críticas dirigidas hacia él por expertos y ex jugadores al llevar a la Juventus a la victoria en casa ante Lecce el martes por la noche.

Recuperándose de una aberración tan fea en Reggio Emilia, la Juve superó al Lecce en forma gracias al remate a quemarropa de Arkadiusz Milik en el Allianz Stadium, donde permanecen invictos esta temporada.

De este modo, los hombres de Allegri acortaron distancias con el líder Inter, que un día después se convirtió en la última víctima importante del Sassuolo, y entrarán en la séptima jornada a poca distancia de los dos clubes de Milán en lo más alto de la tabla.

A pesar de algunas actuaciones terribles, incluso en la victoria, la Juventus ahora podría encontrarse nuevamente en la contienda por el Scudetto después de varias temporadas de declive, y vencer a otros contendientes entre los cuatro primeros de manera regular sin duda ayudaría a mejorar las credenciales de los Bianconeri en ese sentido.

En ambos lados del derbi de Turín de la próxima semana, Allegri y compañía tienen la oportunidad de hacer precisamente eso, ya que al viaje del domingo a Bérgamo le seguirá una visita a Milán justo antes del próximo parón internacional.

Pronóstico Atalanta vs Juventus

Atalanta no ha registrado empates en siete partidos competitivos en lo que va de temporada, pero esa racha puede llegar a su fin el domingo. Los bergamascos aún no han concedido un gol en casa y la Juventus está lejos de ser el equipo atacante más fluido; por lo tanto, podría estar en juego un empate con pocos goles.

Predicción: Atalanta 1-1 Juventus.

Last modified: septiembre 30, 2023

Etiquetas: Atalanta