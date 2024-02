Sevilla vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 LaLiga 2023-2024

Liga Española 2023-2024

Seguimos con las emociones de la jornada 24 de LaLiga 2023-24 este domingo 11 de febrero cuando el Sevilla se enfrenta al Atlético de Madrid de Diego Simeone en un importante choque en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Atlético de Madrid en VIVO

El Sevilla actualmente ocupa el puesto 15 en la clasificación de La Liga y no ha estado en su mejor momento en lo que va de la temporada. El conjunto andaluz derrotó al Rayo Vallecano por un margen de 2-1 la semana pasada y buscará mantener esa confianza antes de este encuentro.

Por otro lado, el Atlético de Madrid está en el cuarto lugar en la tabla de la liga en este momento y ha sido bastante impresionante esta temporada. Los Colchoneros empataron 1-1 con el Real Madrid en su último partido de liga y buscarán elevar su nivel este fin de semana.

El Atlético de Madrid tiene un buen historial reciente contra el Sevilla y ha ganado 21 de los últimos 56 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con las 18 victorias de los Nervionenses.

Predicción Sevilla vs Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha crecido en estatura bajo Diego Simeone, pero se ha quedado rezagado en la carrera por el título esta temporada. Antoine Griezmann ha sido sensacional hasta ahora y buscará tener un impacto en este partido.

Sevilla ha mostrado signos de mejora en las últimas semanas, pero aún tiene varios problemas que abordar en este momento. El Atlético de Madrid es el favorito en papel y debería poder ganar este juego.

Pronóstico: Sevilla 1-3 Atlético de Madrid

