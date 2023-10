Atlético de San Luis vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Femenil Apertura 2023

Liga MX Femenil

Continúa la actividad de la duodécima fecha de la Liga MX Femenil Apertura 2023, este lunes 2 de octubre, cuando Atlético de San Luis reciba en casa a uno de los mejores equipos del torneo, las Xolas de Tijuana.

Hora y Canal Atlético de San Luis vs Tijuana

Sede: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México

Hora: 7:00 pm de México.

Transmisión: ESPN

Atlético de San Luis vs Tijuana EN VIVO

Las Rojiblancas han tenido un torneo bastante complicado y aunque no marchan en las últimas posiciones, sus más recientes resultados no han sido ideales, pues no ganan desde hace cinco partidos y ligan ya tres derrotas de manera consecutiva, lo que las ubica en la décimo tercera posición con únicamente 12 puntos.

Atlético San Luis necesita urgentemente el triunfo si aspira a meterse entre las contendientes por la Liguilla, pues de no conseguir los tres puntos, las posibilidades de acercarse a sus rivales más cercanos, se reducen considerablemente.

Por su parte, Tijuana se ha confirmado como una de las mejores cinco escuadras del torneo, pues con once encuentros disputados, marchan justamente en la quinta posición con 21 unidades, aunque con un duelo menos que las Rayadas, por lo que de obtener un triunfo, volverían al top 4.

Las Xolas han ganado cuatro de sus últimos seis partidos, mostrando que son un buen equipo que no solo aspira a meterse a la Liguilla, sino que podría meterle presión a las primeras tres de la tabla y ser un rival al que nadie se querrá enfrentar en la Fase Final.

Este duelo será uno de los que cierre la actividad de la Fecha 12 de la Liga MX Femenil y seguramente traerá muchas emociones rumbo a la última parte del campeonato regular.

Last modified: octubre 1, 2023

Etiquetas: Atletico San Luis