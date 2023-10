AEK Atenas vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2023-24

Europa League

AEK Atenas recibirá al Ajax en el estadio OPAP Arena este jueves 5 de octubre por la jornada 2 de la UEFA Europa League 2023-2024.

Hora y Canal AEK Atenas vs Ajax

Sede: Estadio Agia Sofía, Nea Filadelfeia, Atenas, Grecia

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: ESPN en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

AEK Atenas vs Ajaxen VIVO

El AK Atenas comenzó su campaña con una victoria por 3-2 sobre el Brighton & Hove Albion. Joao Pedro anotó un doblete para los Seagulls para igualar la ventaja del AEK Atenas en dos ocasiones, pero Ezequiel Ponce anotó el gol de la victoria en el minuto 84 para negarle al Brighton un comienzo invicto en su debut europeo.

Mientras tanto, el Ajax empató 3-3 en casa contra el Marsella en su primer partido. En la primera mitad, desperdiciaron una ventaja de dos goles. El gol de Kenneth Taylor en el minuto 52 para el Ajax fue luego anulado por Pierre-Emerick Aubameyang, quien anotó su segundo gol del partido en el minuto 78.

Los gigantes de Grecia vieron cómo su racha de cinco partidos invictos terminaba el domingo con una derrota por 2-0 ante el OFI, con Rodolfo Pizarro como titular y Orbelín Pineda entrando de cambio. Mientras que el Ajacieden fue aplastado 4-0 ante su archirrival Feyenoord en la Eredivisie la semana pasada en un partido reprogramado, los problemas de los anfitriones han continuado.

El partido del Ajax contra el RKC Waalwijk la semana pasada fue suspendido después de que el portero del Waalwijk, Etienne Vaessen, se lesionara gravemente en el minuto 85 y tuviera que ser sacado en camilla del campo de inmediato.

Los dos equipos se han enfrentado cuatro veces, y todos los encuentros tuvieron lugar en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Ajax ganó todos los partidos sin encajar goles.

Predicción AEK Atenas vs Ajax

AEK Atenas sufrió su primera derrota desde agosto el fin de semana. Han tenido problemas en casa esta temporada, con sólo una victoria en cinco partidos, pero solo han perdido una vez.

Tienen algunos problemas de lesiones, ya que Domagoj Vida y Levi García se perdieron el partido de la Superliga de Grecia el domingo.

Mientras tanto, el Ajax ha nombrado a Louis van Gaal como asesor tras una serie de actuaciones decepcionantes esta temporada para cambiar su suerte. Tienen una plantilla relativamente sana, salvo la baja de Geronimo Rulli por lesión y Silvano Vos por sanción.

Si bien el Ajax ha tenido problemas en sus últimos partidos, tiene un récord del 100% contra AEK Atenas. Teniendo en cuenta su mejor historial en partidos europeos, se espera que consigan una victoria por poco.

Predicción: AEK Atenas 1-2 Ajax.

Last modified: octubre 4, 2023

Etiquetas: AEK Atenas