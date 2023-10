Friburgo vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2023-24

Europa League

Friburgo recibirá al West Ham este jueves 5 de octubre en el Europa-Park Stadion en la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2023-2024.

Hora y Canal Friburgo vs West Ham

Sede: Europa-Park Stadion, Friburgo, Baden-Wurtemberg, Alemania

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: ESPN en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Friburgo vs West Ham en VIVO

El Friburgo logró una victoria como visitante por 3-2 en su primer partido de la campaña contra el Olympiacos. El doblete de Ayoub El Kaabi anuló los goles de Roland Sallai y Vincenzo Grifo en la primera parte, tras los cuales Maximilian Philipp anotó el gol de la victoria en el minuto 86.

El West Ham comenzó su campaña con una remontada de 3-1 sobre Backa Topola en casa. Mohammed Kudus abrió su cuenta goleadora para los Hammers, anotando un doblete en el minuto cuatro, y Tomáš Souček añadió el tercer gol en el minuto 82.

Ambos equipos lograron victorias en casa por 2-0 en sus respectivos partidos de liga durante el fin de semana y llegan al partido en buena forma. Los goles de Vincenzo Grifo y Philipp Lienhart ayudaron al Friburgo a derrotar al Augsburgo, mientras que los goles en la primera parte de Jarrod Bowen y Souček permitieron a los Hammers vencer al Sheffield United.

Los dos equipos se enfrentarán por primera vez.

Predicción Friburgo vs West Ham

El Friburgo ha sufrido dos derrotas en todas las competiciones esta temporada, una de ellas en casa en la Bundesliga el mes pasado. En casa, solo ha sufrido una derrota en sus últimos siete partidos de la Europa League. Quedaron invictos en la fase de grupos la temporada pasada y buscarán repetir esa hazaña esta vez también.

Christian Streich no podrá contar con Christian Günter, Daniel Kofi Kyereh y Max Rosenfelder debido a lesiones. Yannik Keitel fue sustituido por una lesión en la victoria sobre el Augsburgo y no podrá jugar este partido.

El West Ham, actual campeón de la UEFA Europa Conference League, ha ganado 15 de sus 16 partidos en Europa. En su anterior encuentro contra un equipo alemán, sufrió derrotas en casa y fuera ante el Eintracht Frankfurt en las semifinales de la Europa League 2021-22.

Es posible que David Moyes no se arriesgue a iniciar al delantero en forma Jarrod Bowen, quien salió cojeando del campo después de ser sustituido contra Sheffield en la segunda mitad. Se dice que está sufriendo un golpe.

No obstante, tienen un equipo casi completo para el partido, ya con el regreso de Edson Álvarez, y, considerando su récord en los últimos partidos europeos, respaldamos al West Ham para lograr una victoria por poco.

Predicción: Friburgo 1-2 West Ham.

Last modified: octubre 4, 2023

Etiquetas: Canal Friburgo vs West Ham