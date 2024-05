Europa League

El Atalanta se proclamó campeón de la Europa League 2023-2024 al aplastar 3-0 al Bayer Leverkusen que, además, perdió su invicto esta temporada en todas las competencias.

Desde el arranque del partido el Atalanta tomó las riendas y apenas a los 12 minutos Ademola Lookman anotaba el 1-0, pero eso no fue todo para un Lookman que terminaría siendo la figura ya que al 26 anotaba el 2-0, el Bayer Leverkusen no podía reaccionar y al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, el Atalanta se mantenía sólido ante un Bayer Leverkusen que intentaba de manera tímida, pero todo terminó al 75 cuando Ademola Lookman concretó su hat-trick para poner el 3-0 final.

Así, el Atalanta hace historia consiguiendo su primer título europeo, mientras que el Bayer Leverkusen se tendrá que conformar con buscar el doblete local en Alemania.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Atalanta vs Bayer Leverkusen 3-0 Campeón UEFA Europa League 2023-24

Last modified: mayo 22, 2024

Etiquetas: Ademola Lookman