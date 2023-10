Palmeiras vs Boca Juniors EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Palmeiras recibirá a Boca Juniors en el Allianz Parque este jueves 5 de octubre en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2023.

Hora y Canal Palmeiras vs Boca Juniors

Sede: Estadio Allianz Parque, Água Branca, São Paulo, Brasil

Hora: 6:30 pm de México y Centroamérica. 7:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Palmeiras vs Boca Juniors en VIVO

El partido de ida en Buenos Aires terminó en empate sin goles la semana pasada, por lo que todo se reduce al partido de vuelta mientras los dos gigantes sudamericanos luchan por reservar su lugar en la final.

El Palmeiras sufrió una derrota por 2-1 en su partido fuera de casa ante el RB Bragantino en la Serie A brasileña el domingo. Perdieron una ventaja de un gol en la segunda mitad después de que Endrick abriera el marcador en el minuto 15.

El Boca Juniors sufrió una derrota por 2-0 en casa ante su archirrival River Plate en la Primera División Argentina el sábado y los fanáticos esperarán que se recuperen y ganen en este partido.

Los dos equipos tienen una rivalidad de larga data, y hasta ahora se han enfrentado 13 veces en todas las competiciones. Once de estos encuentros han llegado en la Copa Libertadores. Han estado muy igualados en estos encuentros, con los visitantes teniendo una ventaja de 4-3 en victorias y seis juegos terminaron en empates.

Predicción Palmeiras vs Boca Juniors

El Verdão ha sufrido solo dos derrotas en casa en 2023 y está invicto en sus últimos seis partidos en casa. Dos de sus tres victorias sobre los visitantes fueron en casa, por lo que buscarán aprovechar al máximo su ventaja de jugar en casa en este partido.

No tienen nuevos problemas de lesiones, ya que solo Eduard Atuesta y Dudu están fuera de juego por lesiones. No obstante, se espera que Abel Ferreira haga algunos cambios en el once inicial del partido de ida.

El Xeneize suma solo tres victorias en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, dos de ellas por penales. En la Libertadores, solo ha sufrido una derrota en sus 11 partidos. Sin embargo, han tenido problemas en sus partidos fuera de casa, ya que no lograron anotar en 12 de sus últimos 15 partidos fuera de casa.

Marcos Rojo y Nicolás Figal han entrenado esta semana y deberían poder ser titulares en el partido de vuelta, sumando fuerza a su defensa. No obstante, considerando su pobre historial de ataque en la Libertadores y sus recientes luchas, respaldamos a los anfitriones para lograr una victoria ajustada.

Predicción: Palmeiras 1-0 Boca Juniors.

Last modified: octubre 4, 2023

