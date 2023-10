Gran Premio de Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Este domingo 8 de octubre se llevará acabo el Gran Premio de Qatar 2023 en una temporada de Formula 1 que ya tiene campeón, pero que todavía hay una fuerte lucha en las posiciones de abajo y esperamos una gran carrera en el Circuito Internacional de Lusail.

Hora y Canal Gran Premio de Qatar

Sede: Circuito Internacional de Lusail​​, Lusail, Catar

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:0 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Premium en México. ESPN Deportes en Estados Unidos. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Qatar en VIVO

Max Verstappen se aseguró su tercer título consecutivo de campeonato de Fórmula 1 a falta de seis carreras en la emocionante carrera Sprint del Gran Premio de Qatar el sábado.

El triunfo de Verstappen se consolidó después de que se produjera una caída en la vuelta 12. Su contendiente más cercano y compañero de equipo, Checo Pérez, se vio envuelto en una colisión con Esteban Ocon de Alpine, lo que finalmente provocó la salida prematura de Pérez de la carrera. Esto permitió a Verstappen reclamar el campeonato.

Sin embargo, el foco de atención también recae en la notable actuación del novato de F1, Oscar Piastri. La estrella en ascenso había conseguido la pole position durante la clasificación al sprint ese mismo día.

La carrera estelar de Piastri culminó con su primera victoria, marcando un hito en su floreciente carrera.

Lando Norris, que no se queda atrás, protagonizó una brillante remontada, asegurando un podio y superando a George Russell de Mercedes en la P3 después de un comienzo desastroso de la carrera.

Mientras tanto, George Russell siguió disfrutando de un exitoso fin de semana en Doha. Tras un encomiable cuarto puesto en la sesión de clasificación del viernes, el piloto británico impresionó con su pelea inicial con Piastri.

Lewis Hamilton, a pesar de un difícil comienzo desde la 12ª posición, reaccionó para asegurarse un encomiable quinto puesto, seguido por el dúo de Ferrari formado por Carlos Sainz y Charles Leclerc.

Alex Albon, de Williams, superó al experimentado Fernando Alonso en las últimas vueltas, asegurando los últimos puntos de la carrera con un impresionante octavo puesto. Completando el top 10 estaba Pierre Gasly de Alpine.

Sin embargo, el día no estuvo exento de decepciones. El piloto suplente de AlphaTauri, Liam Lawson, se enfrentó a un revés temprano, haciendo un trompo en la segunda vuelta y provocando un final prematuro de su carrera. Junto a Lawson en la lista de retiros estaban Logan Sargeant de Williams y Nico Hulkenberg de Haas.

