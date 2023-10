Sparta Rotterdam vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

El Sparta Rotterdam recibirá al PSV Eindhoven en el Sparta Stadion para el partido de la jornada 8 de la Eredivisie 2023-2024 este domingo 8 de octubre.

Hora y Canal Sparta Rotterdam vs PSV

Sede: Sparta-Stadion Het Kasteel, Róterdam, Países Bajos

Hora: 8:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sparta Rotterdam vs PSV en VIVO

El Sparta Rotterdam llega al partido después de una derrota fuera de casa por 2-1 ante el Excelsior. Los tres goles se marcaron en la segunda mitad, con Jonathan de Guzmán adelantando al Sparta justo antes de la hora, pero Arthur Zagre y Troy Parrott encontraron el fondo de la red para ayudar a su equipo a completar la remontada.

Mientras tanto, el PSV compartió el botín en un emocionante empate 2-2 contra el Sevilla en casa en la UEFA Champions League. Nemanja Gudelj adelantó a los españoles en el minuto 68, mientras que Luuk de Jong empató el marcador desde el punto de penalti en el minuto 86. El Sevilla se adelantó apenas un minuto después gracias a Youssef El Nesyri, mientras que Jordan Teze anotó el empate en el último suspiro en el quinto minuto del tiempo añadido.

El equipo de Roger Schmidt volverá a centrarse en la liga, donde en su último partido despachó al Volendam con una victoria en casa por 3-1.

La victoria les ayudó a mantener su inicio de campaña al 100% y se sitúan en la cima de la clasificación con 21 puntos. Sparta Rotterdam ocupa el sexto lugar con 11 puntos a su nombre.

Los dos equipos se han enfrentado en 127 ocasiones en el pasado. El PSV lidera 75-24.

Predicción Sparta Rotterdam vs PSV

El PSV ha tenido un comienzo de temporada espectacular y está en camino de ganar su primer título de liga desde 2018. También mostró su determinación al remontar dos veces en la Champions League.

El Sparta Rotterdam también ha empezado relativamente bien y está en la conversación del fútbol continental.

Sin embargo, los visitantes han sido imperiosos y respaldamos su comienzo ganador para continuar con una cómoda victoria.

Predicción: Sparta Rotterdam 1-4 PSV Eindhoven

