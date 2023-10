West Ham vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 continúa con su actividad de la jornada 8 cuando el West Ham se enfrente al impresionante Newcastle de Eddie Howe en un encuentro importante en el London Stadium este domingo 8 de octubre.

Hora y Canal West Ham vs Newcastle

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Newcastle en VIVO

Newcastle ocupa actualmente el octavo lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado en una forma impresionante en las últimas semanas. Las Urracas sorprendieron al PSG con una amplia victoria por 4-1 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El West Ham, por el contrario, se encuentra actualmente en la séptima posición de la clasificación y también ha subido al podio esta temporada. Los Hammers vencieron al SC Freiburg por 2-1 en la Europa League esta semana, con Edson Álvarez como titular, y estarán confiados de cara a este partido.

El Newcastle tiene un buen historial histórico ante el West Ham y ha ganado 59 de los 142 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 42 victorias de los Hammers.

Predicción West Ham vs Newcastle

Newcastle fue prácticamente imparable contra el PSG y superó ampliamente a sus oponentes franceses frente a un público estridente esta semana. Las Urracas están llenas de confianza en este momento y tienen una excelente plantilla a su disposición.

El West Ham ha crecido en estatura con David Moyes esta temporada y tendrá la intención de asegurar otro año de fútbol europeo. Sin embargo, el Newcastle está en mejor forma en este momento y debería poder ganar este partido.

Predicción: West Ham 1-2 Newcastle

