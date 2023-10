Eslovenia vs Finlandia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Eslovenia recibirá a Finlandia al estadio Stožice este sábado 14 de octubre en las eliminatorias de la Eurocopa 2024.

Hora y Canal Eslovenia vs Finlandia

Sede: Estadio Stožice, Bežigrad, Liubliana, Eslovenia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Eslovenia vs Finlandia en VIVO

Eslovenia está invicto en sus últimos tres partidos de la campaña de clasificación, registrando dos victorias seguidas. En su partido anterior, lograron una victoria a domicilio por 4-0 sobre San Marino, anotando cuatro goles en el segundo partido consecutivo de la competición.

Žan Vipotnik, Jan Mlakar, Žan Karničnik y Sandi Lovric marcaron para ayudar a Eslovenia a alcanzar el primer puesto en la clasificación del Grupo H.

Finlandia vio terminar su racha de cuatro victorias consecutivas el mes pasado cuando cayeron en casa por 1-0 ante sus rivales nórdicos, Dinamarca. Cayeron al tercer lugar en la tabla de grupos después de esa derrota y buscarán volver a la senda ganadora.

Los cuatro primeros equipos del Grupo H están separados por solo un punto. Para aumentar sus posibilidades de clasificación, los anfitriones y visitantes deben evitar perder puntos en la campaña de clasificación.

Los dos equipos se han cruzado solo tres veces, dos de los cuales fueron amistosos. Los visitantes tienen un récord invicto contra los anfitriones, registrando dos victorias y un empate.

Predicción Eslovenia vs Finlandia

Eslovenia jugará por primera vez en casa en un partido oficial contra los visitantes. En su partido anterior en casa, un amistoso en 1999, empataron sin goles contra ellos y buscarán evitar una derrota también en este partido.

Solo han sufrido dos derrotas en sus últimos 15 partidos en casa en las eliminatorias y se espera que hagan una buena actuación en este partido.

Huuhkajat suma cuatro victorias y cuatro derrotas en ocho partidos este año. No lograron marcar por primera vez después de cinco partidos en su salida anterior y buscarán volver a la senda goleadora. Han marcado un gol en cada uno de sus últimos cinco partidos fuera de casa en las eliminatorias europeas.

Teniendo en cuenta el historial defensivo de ambos equipos en la campaña de clasificación hasta el momento, respaldamos la predicción de un empate con pocos goles.

Predicción: Eslovenia 1-1 Finlandia.

Last modified: octubre 13, 2023

Etiquetas: Eliminatorias Eurocopa 2024