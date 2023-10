Ucrania vs Macedonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Ucrania y Macedonia regresan a la acción en las eliminatorias para la Eurocopa 2024 cuando se enfrenten en el Epet Arena este sábado 14 de octubre.

Hora y Canal Ucrania vs Macedonia

Sede: epet ARENA, Praga, República Checa

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Ucrania vs Macedonia en VIVO

Los hombres de Serhiy Rebrov llegan al fin de semana con una racha de cuatro victorias consecutivas sobre los Lynxes y buscarán mantener el ritmo.

Ucrania cayó nuevamente a la tierra en su búsqueda de un lugar en Alemania, ya que perdió por 2-1 contra Italia la última vez.

Antes de eso, el equipo de Rebrov inició las eliminatorias con una derrota por 2-0 contra Inglaterra el 26 de marzo antes de conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos siguientes.

Con siete puntos en cinco partidos, Ucrania ocupa actualmente el tercer lugar en el Grupo C, empatado a puntos con Italia y el rival del sábado.

Por otro lado, Macedonia volvió a encarrilar sus eliminatorias para la Eurocopa 2024 al conseguir una victoria por 2-0 sobre Malta la última vez.

Los hombres de Serhiy Rebrov llevaban anteriormente una racha de tres partidos sin ganar, consiguiendo un empate y perdiendo dos veces, incluida una goleada de 7-0 contra Inglaterra el 19 de junio.

Si bien Macedonia buscará aprovechar su victoria sobre Malta, el siguiente paso es el duro desafío de enfrentarse a un equipo contrario que ha ganado sus últimos cuatro encuentros desde octubre de 2014.

Con cuatro victorias en los últimos seis encuentros entre ambos equipos, Ucrania cuenta con un historial superior en la historia de este enfrentamiento.

Predicción Ucrania vs Macedonia

Con Ucrania, Macedonia e Italia empatados en siete puntos en el Grupo C, anticipamos un duelo parejo en el Epet Arena mientras ambas partes buscan reivindicar su lugar en Alemania.

Ucrania cuenta con un equipo ligeramente superior y los respaldamos para extender su racha de victorias sobre los Lynxes.

Predicción: Ucrania 2-1 Macedonia.

Last modified: octubre 13, 2023

Etiquetas: Eliminatorias Eurocopa 2024