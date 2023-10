PSV vs Fortuna Sittard EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

PSV y Fortuna Sittard lucharán por los tres puntos en el partido de la jornada 9 de la Eredivisie 2023-2024 este sábado 21 de octubre.

Hora y Canal PSV vs Fortuna Sittard

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Holanda, Países Bajos

Hora: 10:45 am de México. 9:45 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

PSV vs Fortuna Sittard en VIVO

El PSV buscará aprovechar su comienzo de campaña liguera al 100%. En su último partido, lograron una cómoda victoria por 4-0 sobre el Sparta Rotterdam antes del parón internacional. Los cuatro goles llegaron en la segunda mitad, con Marcus Tillman, Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen y Luuk de Jong encontrando el fondo de la red, pero con Chucky Lozano haciendo bien las cosas.

Fortuna Sittard, mientras tanto, cayó derrotado por 3-0 ante el Twente en casa. Tres jugadores anotaron para ayudar a los visitantes a irse con el máximo de puntos.

La derrota dejó a Fortuna en el noveno lugar, habiendo obtenido nueve puntos en ocho partidos. Mientras tanto, el PSV tiene una ventaja de dos puntos en la cima con el máximo de puntos acumulados en ocho partidos.

El PSV suma 38 victorias y cinco derrotas en sus últimos 50 partidos contra Sittard.

Predicción PSV vs Fortuna Sittard

El PSV ha comenzado la temporada como una casa en llamas y ha dejado su huella en sus aspiraciones al título. El equipo de Peter Bosz ha sido eficiente en ambos lados del campo, marcando goles por diversión y manteniendo la defensa defensiva.

Fortuna, mientras tanto, tuvo un comienzo de temporada invicto de cinco juegos, pero perdió sus últimos tres juegos seguidos. Salvo que se produzca una sorpresa improbable, solo debería haber un ganador. Espere que los anfitriones extiendan su perfecto comienzo de campaña liguera a nueve victorias.

Predicción: PSV 4-0 Fortuna Sittard.

Last modified: octubre 20, 2023

Etiquetas: Chucky Lozano