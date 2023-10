Aston Villa vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Buen partido tendremos este domingo 22 de octubre en la jornada 9 de la Premier League 2023-2024 cuando el West Ham visite al Aston Villa, dirigido por Unai Emery, en un choque importante que se llevará a cabo en Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs West Ham

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs West Ham en VIVO

El West Ham se encuentra actualmente en la séptima posición en la clasificación de la Premier League y ha tenido un rendimiento bastante impresionante en lo que va de temporada. Los Hammers empataron 2-2 contra el Newcastle United en su partido anterior y buscarán mejorar su desempeño este fin de semana.

Aston Villa, por otro lado, ocupa actualmente el quinto lugar en la tabla de la liga y ha tenido un buen comienzo en esta temporada. El equipo local empató 1-1 contra el Wolverhampton Wanderers antes del parón internacional y tiene algo que demostrar en este partido.

El West Ham tiene un historial positivo frente al Aston Villa y ha ganado 45 de los 118 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 38 victorias de los Villanos.

Predicción Aston Villa vs West Ham

Aston Villa ha estado en excelente forma bajo la dirección de Unai Emery esta temporada y tiene como objetivo consolidar su lugar entre los cuatro primeros. Jugadores como Moussa Diaby y Ollie Watkins pueden ser letales en su día y buscarán dejar su huella este fin de semana.

El West Ham también ha mostrado una marcada mejoría bajo la dirección de David Moyes y podría dar un gran golpe en este partido. Ambos equipos están en igualdad de condiciones en este momento, por lo que es posible que veamos un empate en este encuentro.

Predicción: Aston Villa 2-2 West Ham

Last modified: octubre 21, 2023

Etiquetas: Aston Villa