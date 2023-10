Liga MX Torneo Apertura 2023

Tigres logró una increíble victoria de último momento 2-1 sobre Cruz Azul en la jornada 13 del Torneo Apertura 2023 en el Volcán.

El partido arrancó con dominio de Tigres que buscaba imponer condiciones, a los 6 minutos Sebastián Córdova sacó bombazo que Gudiño salvó, al 9 Gignac también fallaba, Cruz Azul no tenía la pelota y parecía cuestión de tiempo para que la UANL tomará ventaja, sin embargo la anotación no llegaba y la sorpresa fue al 45+1 cuando Uriel Antuna puso al frente a la Máquina Cementera. Para el segundo tiempo el Cruz Azul se veía sólido, tenia la posesión y buscaba el 0-2, pero al 61 un error de Salcedo fue aprovechado por André-Pierre Gignac que no perdonó el 1-1, tras eso Tigres se fue al frente, pero parecía que el gol no llegaba, hasta que al 90+6 en un balón parado Gignac sirvió a Carioca que sacó bombazo para el 2-1 final.

Con esta victoria los Tigres arribaron a 25 puntos amarrando el subliderato general, mientras que Cruz Azul ocupa el puesto 16 con 11 unidades. En la jornada 14 de la Liga MX, la UANL visitará a Chivas el sábado, mismo día en que la Máquina Cementera recibirá al León. Tigres 2-1 Cruz Azul.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Cruz Azul 2-1 Jornada 13 Liga MX Apertura 2023

