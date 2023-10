Liga MX Torneo Apertura 2023

Monterrey logró un valiosísimo triunfo de último minuto 1-0 sobre los Pumas en la jornada 13 del Torneo Apertura 2023 en CU.

El partido arrancó con dominio de los Pumas que buscaban tomar las riendas, a los 4 minutos el Chino Huerta fallaba tras un error defensivo, pero el duelo se mantenía cerrado, poco a poco Monterrey empezó a tomar la posesión de la pelota, pero les costaba generar real peligro, al 35 otra vez el Chino se quedaba cerca, al 40 el Toro Fernández sacó disparo que Andrada salvó, las mejores oportunidades fueron de los universitarios, pero al descanso se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con Pumas generando peligro ante un Monterrey que no era nada claro en el último y penúltimo toque, la polémica llegó al 79 con lo que parecía una mano muy clara de Guzmán, pero no se marcó como penal a pesar de haberse revisado en el VAR, el gol no llegaba, hasta que al 90+3 el Ponchito González se vistió de héroe anotando el gol del triunfo de los Rayados.

Con esta derrota los Pumas se quedaron con 21 puntos en la cuarta posición, mientras Monterrey quedó quinto con 20 unidades. Los Rayados recibirán a Tijuana el miércoles en duelo pendiente de la jornada 4, mientras que la UNAM visitará a Necaxa el viernes en la jornada 14 de la Liga MX. Pumas 0-1 Monterrey.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Pumas vs Monterrey 0-1 Jornada 13 Liga MX Apertura 2023

Last modified: octubre 22, 2023

Etiquetas: Chino Huerta