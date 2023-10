Estados Unidos vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Futbol Femenil Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Importante duelo el que cierra la Fase de Grupos del Futbol Femenil en Santiago 2023, pues este sábado 28 de octubre, Estados Unidos y Argentina se miden por el primer lugar del grupo B.

Hora y Canal Estados Unidos vs Argentina

Sede: Estadio Elías Figueroa, Valparaíso, Chile.

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 12:00 pm de Bolivia. 1:00 pm de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: PanamSports Channel en todo el mundo.

Estados Unidos vs Argentina EN VIVO

La escuadra de Estados Unidos ha conseguido ganar los tres puntos en sus dos primeros partidos, resultados que lograron ubicarlas en el liderato del sector y ya con el boleto a las Semifinales en la bolsa, por lo que frente a la escuadra argentina buscarán cerrar con paso perfecto.

La escuadra sub 19 de las Barras y las Estrellas ha tenido una muy buena presentación en estos dos partidos, demostrando que su gran capacidad futbolística les permite competir de igual a igual ante conjuntos -en teoría más experimentados.

Por su parte, la escuadra Argentina logró levantar su desempeño tras debutar igualando a cero con Costa Rica y en su segundo duelo ante Bolivia mostró su poderío para vencerlas tres goles a cero y colocarse muy cerca de las Semifinales con cuatro unidades.

Solo una catástrofe podría eliminar a las Albicelestes, pues aún con la derrota, las sudamericanas tiene una muy favorable diferencia de goles con respecto a Costa Rica, su más cercano perseguidor y necesitaría perder y que la escuadra tica gane sumando un total de cinco goles para que las sudamericanas queden eliminadas.

Con este duelo que podría significar mucho para ambos equipos, cierra la actividad del Grupo B del Futbol Femenil Panamericano y seguramente traerá muchas emociones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

