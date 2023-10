Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El partido más importante del calendario de fútbol se llevará a cabo en el Estadi Olimpic Lluis Companys este sábado 28 de octubre, cuando el campeón de La Liga, el Barcelona, reciba al actual líder de la división, el Real Madrid.

El Barcelona, que permanece invicto en todas las competiciones esta temporada, ocupa el tercer lugar en la tabla, sumando 24 puntos en sus primeros 10 partidos de la campaña, mientras que el Real Madrid encabeza la clasificación con 25 puntos.

Hora y Canal Barcelona vs Real Madrid

Sede: Estadio Olímpico Lluís Companys, Sants-Montjuïc, Barcelona, España

Hora: 8:15 am de México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Real Madrid en VIVO

El Barcelona demostró ser cómodamente el mejor equipo de LaLiga la temporada pasada, convirtiéndose en campeón a falta de cuatro partidos y terminando finalmente 10 puntos por delante del Real Madrid, segundo clasificado, pero parece que esta campaña será mucho más apretada en la cima.

El equipo de Xavi ha estado lejos de ser perfecto en la liga esta temporada, empatando con Getafe, Mallorca y Granada, pero ha ganado sus otros siete partidos para sumar 24 puntos, lo que los deja terceros, un punto detrás de los dos segundos clasificados Girona y líder Real Madrid después de 10 partidos.

Los gigantes catalanes lograron una victoria por 1-0 sobre el Athletic Bilbao en la liga el fin de semana pasado gracias a un gol monumental del debutante Marc Guiu, de 17 años, y luego ganaron 2-1 sobre el Shakhtar Donetsk en la Champions League el miércoles.

Hasta ahora, Xavi no ha podido guiar al Barcelona a la ronda eliminatoria de la Champions League, pero los campeones de La Liga encabezan el Grupo H con nueve puntos y están en una posición brillante para avanzar a la siguiente etapa.

El Barcelona definitivamente no contará con los servicios de tres jugadores del primer equipo para este partido, ya que Jules Kounde, Sergi Roberto y Pedri no estarán disponibles para la selección.

Joao Félix está listo para ser titular a pesar de cojear ante el Shakhtar tras un fuerte golpe, mientras que se espera que Raphinha supere un problema en el tendón de la corva para formar parte del equipo.

Todavía hay dudas sobre Frenkie de Jong y Robert Lewandowski, pero se espera que ambos entrenen el viernes, mientras intentan recuperarse de sus problemas de tobillo a tiempo para el Clásico.

Se prevé que Lewandowski sea titular, siempre que salga ileso de la sesión del viernes, mientras que Lamine Yamal, de 16 años, podría obtener el visto bueno por la derecha, y se espera que Ferran Torres caiga al banquillo.

El Barcelona ha salido victorioso en dos de sus últimos tres partidos ligueros ante el Real Madrid, incluido un 2-1 en el correspondiente encuentro de la pasada temporada, aunque este partido no es en el Camp Nou debido a las obras de reforma que se están ultimando, que podrían nivelar el campo de juego en ese sentido.

En todas las competiciones, el conjunto catalán ha ganado cuatro de sus últimos seis enfrentamientos con el Real Madrid, y aunque el título no se ganará ni se perderá el sábado, conseguir un resultado positivo en estos partidos siempre es importante.

Mientras tanto, el Real Madrid llegará al concurso tras una victoria por 2-1 sobre el Braga en la Champions League el martes, lo que le deja en la cima del Grupo C con nueve puntos.

Al igual que el Barcelona, el equipo de Carlo Ancelotti está en una posición brillante para avanzar a los octavos de final, mientras que actualmente lidera La Liga, con un récord de ocho victorias, un empate y una derrota, con su derrota ante el Atlético de Madrid el 24 de septiembre, y fue una mala actuación de los visitantes del Wanda Metropolitano.

El Real Madrid también estuvo lejos de su mejor nivel contra el Sevilla en la liga el fin de semana pasado, pero logró sumar un punto después de quedarse atrás, y el estrecho triunfo sobre Braga en Portugal significa que llegará al Clásico con una victoria y con mucha confianza en el campamento debido a un buen comienzo de campaña.

Jude Bellingham ha sido el jugador más destacado del equipo esta temporada, anotando 11 goles y registrando tres asistencias en 12 apariciones en todas las competiciones, y el jugador de 20 años jugará ahora su primer Clásico de lo que se espera sea una larga y próspera carrera en la capital española.

Los Blancos derrotaron al Barcelona por 4-0 cuando los dos equipos se enfrentaron por última vez en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en marzo, mientras que su último triunfo a domicilio sobre el equipo catalán en la liga fue en octubre de 2021.

El Real Madrid en realidad cuenta con el mejor récord defensivo de La Liga esta temporada, con solo siete goles en contra, mientras que el Barcelona ha recibido 10 goles, pero el equipo de Xavi ha superado al equipo de la capital por 22 a 21.

La situación de lesiones del Real Madrid a estas alturas es más clara, ya que Thibaut Courtois y Eder Militao son definitivamente bajas por problemas de rodilla de larga duración, mientras que Dani Ceballos volverá a perderse por un problema muscular.

Arda Guler ha vuelto a entrenar tras recuperarse de un problema en el muslo tras una operación de rodilla, pero es poco probable que el internacional turco sea considerado para la selección aquí.

Se espera que Eduardo Camavinga pase a la posición de lateral izquierdo para este partido, con Toni Kroos en el mediocampo junto a Aurelien Tchouameni y Federico Valverde.

Joselu debería recuperarse de una enfermedad a tiempo para formar parte de la plantilla, mientras que Bellingham ha confirmado que estará disponible a pesar de sufrir una lesión ante el Braga, y el inglés debería operar detrás de dos delanteros formados por Vinicius y Rodrygo.

Pronóstico Barcelona vs Real Madrid

Esto es tan, tan difícil de llamar. El Real Madrid habrá tenido un poco más de tiempo para recuperarse, pero el equipo de la capital estuvo en Portugal el martes por la noche, mientras que el Barcelona jugó en casa el miércoles. Mucho dependerá de cómo se desempeñen los jugadores esa tarde, pero esperamos que los puntos se repartan aquí en un empate con pocos goles, que ambos entrenadores probablemente aceptarían si se ofreciera antes del inicio.

Pronóstico: Barcelona 1-1 Real Madrid

Last modified: octubre 27, 2023

Etiquetas: Barcelona