Brighton vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2023-24

Brighton recibirá al Fulham en el estadio AMEX este domingo 29 de octubre en lo que promete ser un emocionante encuentro de la jornada 10 de la Premier League 2023-24.

Hora y Canal Brighton vs Fulham

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Falmer, Reino Unido

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Brighton vs Fulham en VIVO

Después de un excelente comienzo de la nueva temporada, la suerte de Brighton había decaído en las últimas semanas. Debido a los compromisos europeos que afectaron su forma general, Brighton atravesó una mala racha a finales de septiembre.

De hecho, Brighton no había logrado ganar en cinco partidos consecutivos en todas las competiciones antes del enfrentamiento de la Europa League del jueves por la noche contra el Ajax. Sin embargo, los hombres de Roberto De Zerbi consiguieron una muy necesaria victoria por 2-0 contra un Ajax en apuros.

Joao Pedro y Ansu Fati marcaron los goles de las Gaviotas en un partido en el que lograron eclipsar por completo a sus rivales. Esa victoria debería darles bastante confianza antes de su encuentro del domingo contra los Cottagers en casa.

Mientras tanto, el Fulham ha tenido un desempeño contrastante en comparación con Brighton. Solo consiguieron una victoria en sus primeros cuatro partidos de la nueva temporada de la Premier League. Desde entonces, los hombres de Marco Silva han encontrado una sensación de estabilidad y sus resultados han mejorado ligeramente.

Están invictos en cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competiciones, pero su último partido en la Premier League terminó con una derrota por 2-0 ante el Tottenham Hotspur el lunes pasado, habrá que ver si Raúl Jiménez vuelve a la alineación.

Los Cottagers ocupan el puesto 13 con 11 puntos en la tabla de la Premier League en este momento, seis lugares y cinco puntos detrás de sus oponentes del domingo, Brighton.

Fulham nunca ha perdido ante Brighton en seis encuentros de la Premier League.

Predicción Brighton vs Fulham

A pesar de que Brighton es el equipo mucho mejor posicionado en este momento, su historial contra Fulham es una lectura sombría. Fulham ha promediado poco menos de un gol por partido en la Premier League esta temporada, mientras que Brighton ha promediado más de dos.

Se esperan goles en este encuentro, ya que ambos equipos tienen brechas en su defensa. Sin embargo, gracias a su ventaja de jugar en casa y a lo bien que pueden ser cuando encuentran su ritmo, es probable que Brighton salga victorioso.

Predicción: Brighton 3-2 Fulham

