Manchester United vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2023-24

Los aficionados acudirán en masa a Old Trafford para el derbi número 191 de Manchester el domingo 29 de octubre, mientras el Manchester United choca con sus ruidosos vecinos, el Manchester City.

Ambos equipos entran en la batalla tan esperada tras victorias en la Champions League, ya que los Diablos Rojos derrotaron al Copenhague por 1-0, mientras que los actuales campeones de Europa vencieron al BSC Young Boys por 3-1.

Hora y Canal Manchester United vs Manchester City

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Manchester City en VIVO

En el primer partido en casa del Manchester United desde la muerte del legendario Sir Bobby Charlton, los fanáticos de los Diablos Rojos y de Copenhague se unieron durante un conmovedor homenaje previo al juego al ganador de la Copa del Mundo de 1966, cuyo fallecimiento y legado también estarán marcados por momentos memorables en todo el país este fin de semana.

Los hombres de Erik ten Hag necesitaron confiar en Diogo Dalot para vencer al Sheffield United en su último partido de la Premier League antes de la visita de los campeones daneses, y debido a una exhibición de ataque igualmente desdentada, los miembros de la retaguardia tuvieron que salvar el día otra vez.

Un cabezazo de Harry Maguire en la segunda mitad y una parada de penalti en el tiempo de descuento de Andre Onana hicieron que el Manchester United tuviera la tercera victoria en la máxima categoría del fútbol europeo, y el equipo de Ten Hag ahora ha encadenado una secuencia ganadora de tres juegos por primera vez en la campaña 2023-24, aunque ninguna de esas victorias ha sido convincente en absoluto.

Sin embargo, al contener la amenaza de Sheffield United y Brentford en sus dos últimos partidos de la Premier League, el Manchester United ha subido al octavo lugar en la tabla de la Premier League con 15 puntos a su nombre, aunque una diferencia de cinco puntos todavía los separa del Liverpool en la posición final de la Liga de Campeones.

Solo Southampton y Crystal Palace han impedido que el Manchester United anote en un partido en casa de la Premier League desde el inicio de la temporada 2022-23, pero la hasta ahora tacaña defensa de los Red Devils sigue sin dejar su portería a cero en la máxima categoría en Old Trafford esta temporada, música para los oídos de Erling Haaland y compañía.

La enfermería del Manchester United se está vaciando lenta pero seguramente, aunque Ten Hag todavía tiene un puñado de ausentes de larga duración no disponibles, incluidos Lisandro Martínez (pie), Luke Shaw (músculo), Amad Diallo (rodilla) y Tyrell Malacia (rodilla), mientras que el exilio de Jadon Sancho no parece tener fin pronto.

Sin embargo, hay un optimismo tranquilo de que Casemiro podrá regresar a la sala de máquinas mientras se recupera del golpe que sufrió en Brasil, mientras que Aaron Wan-Bissaka también está a punto de regresar de un problema en el muslo, pero seguramente lo hará solo en el banco en el mejor de los casos.

Si bien la mayoría de los titulares del martes por la noche deberían ser recompensados aquí, Sofyan Amrabat solo duró 45 minutos antes de ser sacrificado por Christian Eriksen, quien defendió a Casemiro o Scott McTominay desde el primer pitido en el derbi.

Poniendo fin a una sequía de goles en Europa que se remontaba a abril, Haaland rápidamente redescubrió su toque dorado en la Champions League cuando el Manchester City continuó la defensa de su corona contra el Young Boys, que resistió durante los primeros 45 minutos antes de que Manuel Akanji regresara a casa temprano en el partido de la segunda mitad.

El gol del internacional suizo Akanji en casa fue rápidamente anulado por un impresionante disparo de Meschack Elia, pero Haaland procedió a romper una racha de cinco partidos sin un gol en la Liga de Campeones desde el punto de penalti, antes de completar su doblete con un remate de flecha por excelencia en la esquina superior.

Permaneciendo inmaculados en el fútbol europeo esta temporada, los tripletes de Pep Guardiola también evitaron una insondable tercera derrota consecutiva en la Premier League el fin de semana pasado, superando al Brighton & Hove Albion por dos goles a uno para mantenerse a la cola del líder Tottenham Hotspur, que podría temporalmente obtener cinco puntos de ventaja con la victoria sobre Crystal Palace el viernes por la noche.

Sin embargo, las estadísticas no pesan mucho a favor de los visitantes, ya que el Manchester City lleva seis partidos sin dejar la portería a cero en todos los torneos y ahora corre el riesgo de perder tres partidos consecutivos de la Premier League por primera vez en la era Guardiola; desde los días de Manuel Pellegrini en 2016 no habían soportado una racha tan estéril en la máxima categoría.

Un récord no deseado para el entrenador catalán no está fuera de lo posible, ya que el Manchester United ganó 2-1 en este partido en enero, pero el Manchester City rápidamente completó su misión de revancha en la final de la Copa FA en camino a unirse a su amarga adversarios en el exclusivo club del triplete del fútbol inglés.

Después de regresar a suelo suizo con un gol, el defensa del Manchester City Akanji ahora volverá a caer en la tierra, ya que el ex jugador del Borussia Dortmund fue expulsado por dos infracciones amonestables contra el Brighton y, por lo tanto, se perderá el derbi. suspensión.

Sin embargo, aparte del central sancionado, cuya ausencia debería ser cubierta por el regreso de John Stones, Kevin De Bruyne es el único otro nombre en la lista de ausentes de los campeones, mientras la víctima del tendón de la corva observa impotente desde la barrera una vez más.

Además del esperado regreso de los Stones, jugadores como Josko Gvardiol, Kyle Walker, Bernardo Silva y Phil Foden también están en línea para regresar al XI de los Citizens, al igual que el argentino Álvarez, a quien se le anuló un octavo gol de la temporada en el Estadio Wankdorf.

Pronóstico Manchester United vs Manchester City

Incluso el seguidor más apasionado del Manchester United debería admitir que ha habido un elemento de fortuna en cada una de sus últimas tres victorias, y las continuas deficiencias en el último tercio deberían resultar su perdición en el tentador derbi del domingo.

El Manchester City no ha sido ejemplar en defensa esta temporada, pero incluso con un muro rojo en las gradas de Old Trafford rugiendo, no podemos imaginar que el ataque desarticulado de los anfitriones inquiete al equipo de Guardiola, que debería ganarse el derecho a presumir y ganar tres puntos del partido titular del fin de semana.

Pronóstico: Manchester United 1-2 Manchester City

