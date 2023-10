West Ham vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Agotado por derrotas consecutivas en la Premier League 2023-24 y la Europa League, el West Ham buscará una porción de redención cuando el Everton visite el London Stadium este domingo 29 de octubre.

Hora y Canal West Ham vs Everton

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Everton en VIVO

Los hombres de David Moyes fueron derrotados por el Olympiacos por 2-1 en el partido continental del jueves, mientras que los Toffees, que lamentan la pérdida del presidente Bill Kenwright, recientemente cedieron ante la superioridad del Liverpool en el derbi de Merseyside.

Una volea venenosa de Lucas Paquetá habría valido la victoria en cualquier partido, pero desafortunadamente para el West Ham, el gran gol del brasileño contra el Olympiacos el jueves llegó después de que sucumbieran a un par de goles en la primera mitad en El Pireo, ya que su racha de 17 partidos europeos invictos finalmente se rompió.

Un disparo estelar en solitario de Konstantinos Fortounis abrió el marcador antes de que un centro de Rodinei dejara perplejos a Angelo Ogbonna y Alphonse Areola, el primero de los cuales sacó una pierna en un intento de despejar el peligro pero solo logró desviar el balón hacia su propia portería.

El gol de Paquetá en el minuto 87 llegó demasiado tarde para que el West Ham provocara un cambio de rumbo en el último suspiro, condenando a las tropas de David Moyes a derrotas sucesivas después de una humillante derrota por 4-1 a manos del Aston Villa en su último partido de la Premier League, donde Moyes admitió que los Lions estaban en un nivel diferente al de sus asediados cargos.

Un empate 2-2 con el Newcastle también contribuyó a la racha de tres partidos sin ganar de los Irons, que los ha llevado al noveno lugar en la tabla al momento de escribir este artículo, y podrían ser degradados a la mitad inferior dependiendo de los resultados de los derbis de Crystal Palace y Chelsea frente a Tottenham Hotspur y Brentford respectivamente.

A pesar de la abrumadora decepción por la paliza europea del jueves, el consuelo de Paquetá al menos continuó la racha de goles del West Ham en todos sus partidos competitivos desde que comenzó la temporada 2023-24, y en cada uno de los 14 partidos en casa de los Irons en la Premier League esta temporada, el equipo de Moyes hace que la red se abulte.

Habiendo experimentado una buena cantidad de decisiones arbitrales polémicas en su contra recientemente, Liverpool habría tenido poca simpatía cuando su acérrimo enemigo Everton fue víctima de una decisión cuestionable durante el derbi del sábado pasado, aunque pudo haber habido pocas quejas sobre la expulsión de Ashley Young en la primera mitad.

Sin embargo, Jurgen Klopp admitió que su equipo tuvo la suerte de su lado cuando Ibrahima Konate, amonestado, evitó una segunda tarjeta amarilla por detener a Beto, lo que permitió al técnico de los Rojos sustituir rápidamente al francés antes de que el doblete de Mohamed Salah resolviera un asunto que de otro modo sería dócil.

Tanto Jarrad Branthwaite como Sean Dyche no dieron golpes mientras criticaban la decisión de Craig Pawson de mantener a Konate en el campo, aunque un Everton de 10 hombres podría darse una palmadita en la espalda por sus esfuerzos en territorio enemigo, pero las palmaditas en la espalda no dan puntos. a bordo.

Peligrosamente cerca de la línea de puntos en el puesto 16, el Everton solo está separado del Burnley, que ocupa el puesto 18, por una diferencia de tres puntos, aunque la zona de descenso aguarda si se informa de una inminente deducción de 12 puntos por incumplimiento de las normas de beneficios y sostenibilidad creído.

El Everton abandonó el estadio de Londres con los tres puntos en mayo de 2021, pero desde entonces el West Ham ha triunfado en tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre los dos clubes, y un doblete de Jarrod Bowen en la derrota por 2-0 de enero puso la final. Clavo en el ataúd de Toffees de Frank Lampard.

Predicción West Ham vs Everton

Un largo viaje a casa después de una derrota que agotó la moral en la Europa League sin duda obstaculizará los preparativos del West Ham para el partido del domingo, aunque los retiros de varios jugadores recién llegados deberían anular los efectos negativos del asunto del jueves.

Si nos basamos en la derrota un tanto injusta del fin de semana pasado, el Everton aún debería representar una amenaza contra una línea defensiva permeable de los Irons a pesar de sus distracciones fuera del campo, pero el equipo de Moyes aún no se ha quedado en blanco en un partido en casa de la Premier League de 2023, y tenemos fe en que los ganadores de la Europa Conference League vuelvan a la normalidad.

Predicción: West Ham 2-1 Everton

