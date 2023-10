Honduras vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Futbol Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Este domingo 29 de octubre, la actividad de la primera ronda del futbol varonil en los Juegos Panamericanos 2023 llega a su fin, cuando la escuadra de Brasil se mida a la selección de Honduras, buscando asegurar la clasificación a las Semifinales.

Hora y Canal Honduras vs Brasil

Sede: Estadio Sausalito, Viña del Mar, Chile.

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 12:00 pm de Bolivia. 1:00 pm de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: PanamSports Channel en todo el mundo.

Honduras vs Brasil EN VIVO

La escuadra de Brasil tiene todas las intenciones de culminar la fase de grupos con pleno de victorias, pues tras sus dos triunfos iniciales, está muy cerca de conseguir los nueve puntos y así confirmarse como uno de los favoritos para llevarse el metal dorado.

La Verdeamarelha aún no ha conseguido la clasificación matemática, aunque solo una tragedia podría evitar su presencia en las Semifinales, pues tendría que combinarse una derrota frente a la H, un triunfo de cualquiera de los dos equipos en el otro partido y además que la diferencia de goles no le favorezca.

Por su parte, Honduras llega sin opciones de clasificarse a la siguiente ronda luego de haber caído en sus primeros dos compromisos del torneo, pues aunque Colombia Estados Unidos se van a enfrentar, alguno de los dos sumará puntos y eso evitará que Honduras pueda ancanzarlos.

Aun así la escuadra Catracha buscará conseguir un resultado decoroso que le permita despedirse con dignidad de un torneo donde solo han podido marcar un gol y que no han desplegado un buen futbol.

Aún cuando parece ser un duelo donde no hay muchas cosas en juego, seguramente no faltarán las emociones entre dos selecciones que se desempeñan correctamente. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

