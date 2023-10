México vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Futbol Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Se abren las emociones de la última jornada de la fase de grupos en el fútbol de los Juegos Panamericanos 2023 con un juego de «vida o muerte» donde México buscará llevarse la victoria y el boleto a las semifinales, pero se medirá a Uruguay que necesita sumar en la cancha del Elías Figueroa.

Hora y Canal México vs Uruguay

Sede: Estadio Elías Figueroa, Valparaíso, Chile

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 1:00 pm de Chile y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: PanamSports Channel

México vs Uruguay en VIVO

El cuadro de México ha tenido un decepcionante desempeño y llega a esta última jornada obligado a ganar, ya que en sus dos primeros choques apenas sumó un empate y cayó en el otro duelo.

Los Tricolores vienen de un pobre empate 0-0 ante la República Dominicana en la jornada pasada dejando muchas dudas.

Por su parte, Uruguay ha tenido un desempeño irregular con con una victoria y un empate, pero igual llega obligado a sumar este domingo si quiere clasificar.

Los Charruas vienen de caer en la jornada del pasado jueves siendo superados 1-0 por Chile en un duelo muy cerrado.

Tanto México como Uruguay saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras se juegan el todo por el todo, el ganador clasificará y el perdedor quedará eliminado, mientras que un empate le daría el pase a los Charruas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

