PSV vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

El PSV invitará a su archirrival Ajax al Philips Stadion por la jornada 10 de la Eredivisie 2023-24 este domingo 29 de octubre.

Hora y Canal PSV vs Ajax

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Brabante Septentrional, Países Bajos

Hora: 10:45 am de México. 9:45 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

PSV vs Ajax en VIVO

Los encuentros entre los dos equipos suelen ser asuntos de primer nivel, pero esta temporada han tenido suertes contrastantes. Los Granjeros tienen un récord del 100% en la liga y están en lo más alto de la clasificación. Ajacieden, por su parte, solo tienen una victoria y se ubican segundos desde la parte inferior de la tabla.

El PSV reanudó su campaña liguera tras el parón internacional con una cómoda victoria por 3-1 sobre Fortuna Sittard la semana pasada. Jugaron contra Lens en la Champions League de la UEFA el martes y empataron 1-1. Johan Bakayoko marcó en ambos partidos. Chucky Lozano tuvo actividad como titular.

El AJax jugó bien en su anterior encuentro liguero contra el Utrecht. Pudieron remontar un déficit de dos goles para tomar la delantera gracias al doblete de Kristian Hlynsson en tres minutos y al penalti de Steven Bergwijn en la segunda mitad.

Lamentablemente, no lograron mantener su ventaja y concedieron dos goles más adelante en el partido, incluido el gol decisivo en el minuto 90 para sufrir una derrota fuera de casa por 4-3. Su mala forma continuó en la UEFA Europa League el jueves, ya que sufrieron una derrota fuera de casa por 2-0 ante el Brighton & Hove Albion, con Jorge Sánchez ingresando de cambio.

Los dos equipos se han enfrentado 182 veces en todas las competiciones. Los visitantes han sido el mejor equipo en estos encuentros con una ventaja de 81-69 en victorias y solo 32 juegos terminaron en empate.

Predicción PSV vs Ajax

El PSV tiene un récord del 100% en la Eredivisie esta temporada, anotando al menos tres goles en ocho de los nueve partidos. Consiguieron un doblete de liga sobre los visitantes la temporada pasada, incluida una victoria en casa por 3-0 en abril. Han disfrutado de una racha invicta en casa en todas las competiciones en 2023 y son grandes favoritos.

El Ajax ha tenido el peor comienzo de temporada de su historia y está a 22 puntos de los anfitriones. No han ganado en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones y no han marcado en cuatro partidos en ese período.

Hedwiges Maduro sufrió una derrota en su primer partido a cargo y enfrenta una inmensa presión para lograr una mejor actuación contra los anfitriones en forma.

Teniendo en cuenta la forma actual de los dos equipos y la historia reciente, se espera que los anfitriones obtengan una cómoda victoria.

Predicción: PSV 3-1 Ajax

Last modified: octubre 28, 2023

