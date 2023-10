Costa Rica vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Futbol Femenil Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Este martes 31 de octubre, cierra la actividad del futbol femenil en los Juegos Panamericanos 2023 para dos equipos latinoamericanos, cuando Paraguay y Costa Rica se midan buscando el quinto puesto del torneo.

Hora y Canal Paraguay vs Costa Rica

Sede: Estadio Sausalito, Viña del Mar, Chile.

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 1:00 pm de Bolivia. 2:00 pm de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: PanamSports Channel en todo el mundo.

Paraguay vs Costa Rica EN VIVO

La Albirroja no pudo superar la primera fase del torneo, pues tras caer con Chile y aplastar a Jamaica, las guaraníes no pudieron mantener la ventaja sobre México y cayeron por goleada para confirmar su eliminación y tener que disputar este duelo por el quinto puesto.

Aunque el triunfo no sabe a mucho para el equipo sudamericano, terminar en la quinta posición podría significar un buen paso para el Futbol Femenil en Paraguay y podrá de esa forma prepararse para las competencias venideras el próximo año.

Por su parte, la escuadra Tica tampoco cumplió con una buena actuación en Santiago 2023 pues con solo dos empates ante Bolivia y Argentina, no pudieron superar la primera fase a pesar de ser una de las escuadras favoritas.

Sin embargo, la selección de Costa Rica ha visto un gran crecimiento de su selección este año con la participación en la Copa del Mundo y un triunfo frente a Paraguay dejaría un mejor sabor de boca a la joven escuadra tica que asistió con su equipo Sub 23.

El duelo por el quinto lugar del torneo no es uno de los más esperados, pero sin duda alguna mostrará la ambición de estas selecciones para quedar en la parte alta del torneo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

