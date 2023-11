Salernitana vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2023-24

Serie A

La Serie A 2023-24 abre su actividad este sábado 4 de noviembre en la jornada 11 cuando Salernitana y Napoli se enfrenten en el Stadio Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Napoli

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Salernitana vs Napoli en VIVO

Los hombres de Filippo Inzaghi afrontan el fin de semana buscando aprovechar su victoria en la Coppa Italia y conseguir su primera victoria liguera de la temporada.

Salernitana realizó una actuación de la más alta calidad el martes cuando goleó a la Sampdoria por 4-0 en su choque de dieciseisavos de final de la Coppa Italia.

El técnico Inzaghi espera que el resultado del martes pueda servir como trampolín para una buena racha en el regreso del Granata a la Serie A, donde es el único equipo que aún no ha conseguido una victoria esta temporada.

Salernitana ha perdido seis de sus primeros 10 partidos de liga y ha conseguido cuatro empates para sumar solo cuatro puntos de 30 posibles y sentarse al final de la tabla.

Napoli, por otro lado, se recuperó de dos goles en contra para salvar un empate 2-2 contra el AC Milán en el Estadio Diego Armando Maradona el domingo pasado.

Antes de eso, los hombres de Rudi García llevaban una racha de dos victorias consecutivas, consiguiendo una victoria por 3-1 sobre el Hellas Verona el 21 de octubre, tres días antes de vencer al Union Berlin por 1-0 en la Liga de Campeones.

Con 18 puntos en 10 partidos, el Napoli ocupa actualmente el quinto lugar en la tabla de la Serie A, a siete puntos del primer clasificado, el Inter de Milán.

Con siete victorias en los últimos 15 encuentros entre ambos equipos, el Napoli cuenta con un récord superior en la historia de este encuentro.

Predicción Salernitana vs Napoli

Si bien Salernitana buscará continuar donde lo dejaron en la Coppa Italia, enfrentan el difícil desafío de enfrentarse a un Napoli significativamente superior que está invicto como visitante esta temporada.

Los hombres de García han disfrutado de lo mejor de este partido y los apoyamos para que se lleven los tres puntos una vez más.

Pronóstico: Salernitana 1-3 Napoli

Last modified: noviembre 3, 2023

Etiquetas: Canal Salernitana vs Napoli