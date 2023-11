Newcastle vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La jornada 11 de la Premier League 2023-24 nos ofrecerá un gran partido este sábado 4 de noviembre cuando el Newcastle se enfrente al impresionante Arsenal de Mikel Arteta en un choque importante en St. James’ Park.

Hora y Canal Newcastle vs Arsenal

Sede: St James’ Park, Newcastle upon Tyne, Reino Unido

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Arsenal en VIVO

El Arsenal ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado en una forma impresionante en lo que va de temporada. Los Gunners sufrieron una sorprendente derrota por 3-1 a manos del West Ham en su partido anterior, a media semana por la Copa, y tendrán que trabajar duro para recuperarse este fin de semana.

Newcastle, por otro lado, se encuentra actualmente en el sexto lugar de la clasificación de la liga y ha sido bastante inconsistente en la competición esta temporada. Los Magpies derrotaron al Manchester United por 3-0 en la Copa EFL esta semana y estarán confiados de cara a este partido.

El Arsenal tiene un buen historial ante el Newcastle y ha ganado 84 de los 191 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 68 victorias de las Urracas.

Predicción Newcastle vs Arsenal

El Arsenal ha sostenido su progresión con Mikel Arteta de manera admirable, pero ha sido ligeramente inconsistente en múltiples frentes durante el último mes. Los Gunners tienen un excelente equipo a su disposición y buscarán dejar su huella este fin de semana.

El Newcastle ha estado en excelente forma en la Premier League y ha crecido en estatura con Eddie Howe. Ambos equipos están en igualdad de condiciones en este momento y podrían empatar en este partido.

Pronóstico: Newcastle 1-1 Arsenal

Last modified: noviembre 3, 2023

Etiquetas: Arsenal