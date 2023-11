Aston Villa vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 abre su actividad este domingo 12 de noviembre , cuando el Fulham se enfrenta al Aston Villa de Unai Emery en un choque importante en Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Fulham

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Aston Villa vs Fulham en VIVO

El Fulham se encuentra actualmente en el puesto 15 de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. Los Cottagers sufrieron una estrecha derrota por 1-0 a manos del Manchester United en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

Aston Villa, por otro lado, se encuentra en el quinto lugar en la clasificación de la liga en este momento y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. El equipo local superó al AZ Alkmaar con una estrecha victoria por 2-1 la semana pasada y buscará lograr un resultado similar en este partido.

Aston Villa y Fulham están en igualdad de condiciones en lo que respecta al historial de enfrentamientos directos y han ganado 26 partidos cada uno de los 74 partidos disputados entre los dos equipos.

Predicción Aston Villa vs Fulham

Aston Villa ha crecido en estatura con Unai Emery y tendrá la intención de asegurar su lugar en Europa. Los anfitriones tienen excelentes jugadores en sus filas y tienen algo que demostrar de cara a este partido.

El Fulham ha estado plagado de inconsistencia esta temporada y no puede permitirse el lujo de equivocarse en este partido. Aston Villa es el mejor equipo en este momento y tiene la ventaja este fin de semana.

Pronóstico: Aston Villa 3-1 Fulham

