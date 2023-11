Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Por segunda semana consecutiva, el Chelsea encabezará la última ronda de partidos de la Premier League 2023-2024 cuando al Manchester City, ganador del triplete, en Stamford Bridge para la gran batalla del domingo 12 de noviembre.

El regreso de Mauricio Pochettino al Tottenham Hotspur Stadium el lunes terminó con una extraordinaria victoria por 4-1, mientras que los Citizens sellaron un lugar en los octavos de final de la Champions League al anotar tres goles ante el Young Boys sin respuesta a mitad de semana.

Hora y Canal Chelsea vs Manchester City

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Manchester City en VIVO

Mientras merodeaba por la línea de banda del Tottenham Hotspur Stadium casi cuatro años después de que Daniel Levy le entregara su P45, el regreso a casa de los Lilywhites de Pochettino bien podría haberse convertido en una pesadilla, ya que el esfuerzo desviado de Dejan Kulusevski rompió el punto muerto apenas seis minutos después.

Sin embargo, una implosión imprevista de los Spurs provocó dos tarjetas rojas a Cristian Romero y Destiny Udogie y dos lesiones a jugadores fundamentales como James Maddison y Micky van de Ven, lo que permitió al Chelsea romper el último récord invicto que quedaba en la Premier League con el penalti de Cole Palmer y el sombrero de Nicolas Jackson. -El truco sometió a los Spurs a una noche humillante.

Incluso con dos jugadores extra en el campo, el equipo de Pochettino tuvo que lamentar el despilfarro mientras los Spurs resistían, pero Postecoglou sin darse cuenta terminó presionando el botón de autodestrucción mientras desplegaba su línea defensiva en lo alto del campo, regalándole a Jackson tres toques como Los Blues finalmente lograron quedarse atrás.

Después de sumar solo un punto en dos derbis londinenses de octubre contra Brentford y Arsenal, el Chelsea ha comenzado noviembre con la intención de continuar con palizas sucesivas a Blackburn Rovers y Tottenham, pero los fieles de Stamford Bridge todavía están contemplando el panorama familiar de la mediocridad en la mitad de la tabla. mientras su equipo languidece en el décimo lugar.

En cuanto a puntos, el Chelsea tiene un abismo de nueve que lo separa de los cuatro primeros y de la zona de descenso y sigue siendo totalmente poco confiable en casa (su única victoria en la Premier League en sus últimos 13 partidos en Stamford Bridge fue contra los nuevos muchachos Luton Town) y no han conseguido marcar en tres de sus últimos cuatro partidos en la máxima categoría en territorio conocido.

Después de ser víctima de una entrada digna de tarjeta roja de Romero el lunes por la noche, Enzo Fernández intentó jugar a través de la barrera del dolor, pero finalmente tuvo que retirarse justo antes de la hora, y no fue fotografiado en el entrenamiento del martes ni el miércoles.

Sin embargo, las imágenes de la práctica del jueves mostraron al argentino en los campos de Cobham, por lo que debería estar bien para el domingo, que es más de lo que se puede decir de Wesley Fofana (rodilla), Ben Chilwell (muslo), Romeo Lavia (tobillo), Christopher Nkunku (rodilla), Trevoh Chalobah (muslo) y Carney Chukwuemeka (rodilla).

Sin embargo, Armando Broja tiene la posibilidad de deshacerse de un problema de rodilla para ir al banco, mientras que Reece James estuvo notablemente ausente del último equipo de Inglaterra luego de su reciente recuperación, pero resultó que el lateral derecho, que debería estar bien. para enfrentarse a los campeones, había rechazado una convocatoria, poniendo potencialmente en peligro su lugar en el equipo de su país para la Eurocopa 2024.

El Manchester City ciertamente no puede identificarse cuando se trata de despilfarro en casa, ya que los hombres de Pep Guardiola promediaron un gol cada 20 minutos en sus dos batallas más recientes en Etihad con Bournemouth y Young Boys, avergonzando al primero por 6-1 gracias a una clase magistral de Jeremy Doku.

El primer gol del belga y el cuarteto récord de asistencias impulsaron a los campeones al lugar que les corresponde en lo más alto de la clasificación (un punto por delante del Tottenham antes de que los devastados Lilywhites se enfrenten al Wolverhampton Wanderers el sábado a la hora del almuerzo) y los pupilos de Guardiola apenas tuvieron que romper una sudará para avanzar a las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones a mitad de semana.

Fue realmente hombres contra muchachos cuando el Manchester City recibió al Young Boys, ya que un par de goles de Erling Haaland a ambos lados de un final sublime de Phil Foden aseguraron que el Man City estuviera presente en las últimas etapas de la principal competición europea, al tiempo que extendía la ventaja de los visitantes. secuencia ganadora de cinco juegos en todas las competiciones.

Desde que perdieron su capacidad ofensiva contra el Arsenal, los ganadores del triplete han marcado 17 goles en su quinteto de victorias consecutivas, pero sus únicos puntos perdidos en la máxima categoría esta temporada llegaron fuera de casa, donde también tienen solo cinco porterías a cero en la Premier League. presumir en 2023.

Sin embargo, una de esas blanqueadas se produjo en Stamford Bridge en enero, donde una victoria por 1-0 sobre el Chelsea se produjo tres días antes de una paliza por 4-0 en la Copa FA y también precedió a una victoria por 1-0 en Etihad en mayo; Este último resultado condenó a los locales a una sexta derrota consecutiva sin gol ante los Citizens, a los que no vencen desde la final de la Liga de Campeones de 2021.

Tanto James como su homólogo de los Citizens, John Stones, no representarán a Inglaterra este mes, ya que este último salió en el descanso contra el Young Boys con una molestia en el muslo, y Guardiola ha admitido que el versátil defensor probablemente pasará mucho tiempo al margen.

Stones representa una de las tres preocupaciones de la retaguardia del Manchester City, que perdió a Manuel Akanji por un problema de espalda de gravedad no especificada durante el calentamiento a mitad de semana (aunque ha entrenado desde entonces), mientras que el lateral izquierdo suplente Sergio Gómez se torció el tobillo en el entrenamiento anterior. este mes y tiene como objetivo regresar después del parón internacional.

El ex joven de los Blues, Kevin De Bruyne, se perderá un regreso a casa en Stamford Bridge mientras se recupera de su grave problema en el muslo, pero otro ex jugador del Chelsea, Nathan Ake, debería ser llamado a la línea de fondo en medio de las preocupaciones de los Stones y Akanji.

Pronóstico Chelsea vs Manchester City

Si Postecoglou hubiera optado por cerrar sus negocios en lugar de seguir con sus principios el lunes por la noche, es posible que el Chelsea no se hubiera ido con los tres puntos en la bolsa, y su margen de victoria habría sido mucho menos contundente si hubieran superado la línea en tales circunstancias.

Los hombres de Pochettino no crearán oportunidades a su antojo contra un equipo de 11 hombres de los Citizens, incluso con un par de nuevas preocupaciones defensivas que Guardiola debe tener en cuenta, y solo podemos imaginar que los campeones le den a los Blues un duro despertar con una séptima victoria, y portería a cero, al trote contra sus homólogos de la capital.

Predicción: Chelsea 0-2 Manchester City

Last modified: noviembre 11, 2023

Etiquetas: Canal Chelsea vs Manchester City