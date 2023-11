Panamá vs Indonesia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Sub-17 2023

Mundial Sub-17

La Selección Nacional de Indonesia Sub-17 se enfrentará a Panamá Sub-17 este lunes 13 de noviembre en al jornada 2 del Mundial Sub-17 2023. El partido se llevará a cabo en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Hora y Canal Panamá vs Indonesia

Sede: Estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Java Oriental, Indonesia

Hora: 7:00 am de Panamá. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: TVMax en Panamá. Telemundo en Estados Unidos.

Panamá vs Indonesia en VIVO

En el primer partido de la competencia, Riski contribuyó con una asistencia para Arkhan Kaká cuando Indonesia empató contra Ecuador. «Estamos listos para afrontar el próximo partido contra Panamá«, afirmó Riski.

El partido contra Panamá determinará el destino de la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 en cuanto a sus posibilidades de clasificarse para los octavos de final.

El grupo A lo lidera actualmente Marruecos con tres puntos. Le siguen Indonesia y Ecuador con un punto cada uno. Mientras tanto, Panamá está al final de la clasificación tras haber debutado con una amarga derrota 2-0 ante los africanos.

