[Video] Resultado, Resumen y Gol Venados vs La Paz 1-0 Play-In Liga de Expansión Apertura 2023

Liga de Expansión Apertura 2023

Los Venados impusieron su condición de local venciendo 1-0 a La Paz en el último Play-in de la Liga de Expansión Apertura 2023 en el Carlos Iturralde.

El partido arrancó con ligero dominio de Venados que intentaba llevar las riendas, aunque no eran claros, sin embargo La Paz no generaba nada al ataque, parecía que al descanso nos íbamos con el 0-0, hasta que al 45+1 Miguel García apareció para poner el 1-0 con un auténtico bombazo. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, La Paz arriesgaba obligados por el marcador, sin embargo el empate no llegó.

Así, los Venados se convirtieron en el último clasificado a la liguilla y se estarán enfrentando a Cancún, mientras La Paz quedó eliminado.

Last modified: noviembre 12, 2023

