Real Madrid vs Granada EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 LaLiga 2023-24

El Real Madrid buscará su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones cuando reciba a un Granada en apuros en el Bernabéu en la jornada 15 de LaLiga 2023-2024 este sábado 2 de diciembre.

Los Blancos ocupan actualmente la cima de la tabla de La Liga, empatados en puntos con el Girona, que se encuentra en el segundo lugar. Mientras tanto, el Granada ocupa el puesto 19, habiendo acumulado solo nueve puntos en sus primeros 14 partidos de la temporada 2023-24.

Hora y Canal Real Madrid vs Granada

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Granada en VIVO

El Real Madrid aseguró la primera posición en su grupo de la Liga de Campeones el miércoles por la noche con una victoria por 4-2 sobre el Napoli en el Bernabéu. El equipo de Carlo Ancelotti avanzó a la ronda eliminatoria como líder del Grupo C.

Además de su éxito en la Champions League, el conjunto Blanco ha logrado victorias en sus dos últimos partidos de La Liga, venciendo al Valencia por 5-1 y al Cádiz por 3-0. Estos resultados les permitieron recuperar la primera posición en la clasificación, superando al Girona que empató 1-1 contra el Athletic de Bilbao en su último partido.

Aunque el Real Madrid está empatado a puntos (35) con el Girona, lidera los enfrentamientos directos al haber vencido al equipo catalán por 3-0 a principios de esta temporada. Además, el equipo de Ancelotti se encuentra cuatro puntos por delante tanto del Atlético de Madrid en tercer lugar como del Barcelona en cuarto lugar.

A pesar de algunos desafíos a lo largo de la temporada, el Real Madrid es el segundo máximo goleador de la liga con 31 goles. Mientras tanto, su defensa tiene el mejor récord concediendo solo nueve goles, un logro destacado dadas las lesiones que han enfrentado.

En sus próximos cuatro partidos de La Liga en 2024, el Real Madrid se enfrentará a Granada, Real Betis, Villarreal y Alavés. Además, jugarán contra el Union Berlín en su último partido del grupo de la Champions League el 12 de diciembre. Sin embargo, la forma del equipo en Europa permitirá a Ancelotti realizar rotaciones para ese encuentro en Alemania.

En cambio, la campaña del Granada no ha sido tan positiva, ocupando actualmente la posición 19 en la tabla con un récord de una victoria, cuatro empates y nueve derrotas, sumando solo siete puntos.

El equipo andaluz consiguió el ascenso a la máxima categoría para la temporada 2023-24 después de ganar la Segunda División la temporada pasada. A pesar de esto, ahora corre el riesgo de descender nuevamente.

Con un nuevo entrenador al mando, Alexander Medina, quien reemplaza a Paco López, despedido después de la derrota por 3-1 ante el Alavés, el Granada enfrenta un desafío complicado. Medina, de 45 años, asume su primer puesto directivo en Europa después de haber estado sin trabajo desde febrero tras dejar Vélez Sarsfield.

La única victoria del Granada en la liga esta temporada fue contra el Mallorca a finales de agosto, y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en la máxima categoría de España, incluidos los últimos tres como visitante.

Pronóstico Real Madrid vs Granada

Aunque el Real Madrid enfrenta algunos problemas de lesiones, se espera que sea el equipo más fuerte en este partido. A pesar de la frescura del Granada, los Blancos no han perdido ante ellos en La Liga desde febrero de 2013, ganando los últimos 14 encuentros entre ambos equipos. Por lo tanto, se pronostica un cómodo éxito para el líder de la división este fin de semana.

Predicción: Real Madrid 3-0 Granada

