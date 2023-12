Manchester City vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-24 sigue con la actividad de la jornada 14 este domingo 3 de diciembre, con el enfrentamiento entre el Tottenham Hotspur y el impresionante Manchester City de Pep Guardiola en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Tottenham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 pm PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester City vs Tottenham en VIVO

El Tottenham se encuentra actualmente en el quinto lugar de la clasificación de la Premier League y ha tenido un rendimiento bastante destacado en lo que va de temporada. El equipo del norte de Londres sufrió una estrecha derrota por 2-1 ante el Aston Villa la semana pasada y necesitará esforzarse para recuperarse en este partido.

Por otro lado, el Manchester City ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la liga y ha dado un paso al frente en esta temporada. Los Citizens vencieron al RB Leipzig con una importante victoria por 3-2 en su último partido y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

Manchester City y Tottenham están empatados en el récord histórico de enfrentamientos directos, cada uno con 66 victorias en los 168 partidos disputados entre ambos equipos.

Predicción Manchester City vs Tottenham

El Manchester City ha mostrado una forma impresionante esta temporada, pero necesita ser más consistente para destronar al Arsenal de la cima de la tabla de la Premier League. Los Ciudadanos han tenido dificultades contra el Tottenham Hotspur en el pasado reciente y no pueden permitirse perder puntos este fin de semana.

Aunque el Tottenham ha mejorado con Ange Postecoglou, enfrentará una prueba formidable el domingo. El Manchester City es el equipo más fuerte sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Manchester City 2-1 Tottenham

Last modified: diciembre 2, 2023

