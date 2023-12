Liverpool vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-24 sigue con su actividad este domingo 3 de diciembre en la jornada 14 con el enfrentamiento entre Fulham y el impresionante Liverpool de Jurgen Klopp en un choque importante en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Fulham

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Liverpool vs Fulham en VIVO

Fulham se encuentra actualmente en el puesto 14 en la clasificación de la liga y ha mostrado inconsistencia en lo que va de temporada. Los Cottagers lograron una crucial victoria por 3-2 sobre los Wolves en su partido anterior y buscarán obtener un resultado similar este fin de semana.

Por otro lado, el Liverpool ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de la liga y ha dado un paso al frente en esta temporada. El equipo de Merseyside aplastó al LASK con un amplio marcador de 4-0 la semana pasada y se enfrenta a este partido con confianza.

El Liverpool tiene un historial positivo ante el Fulham, habiendo ganado 42 de los 73 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 13 victorias de los Cottagers.

Predicción Liverpool vs Fulham

El Liverpool ha destacado esta temporada y tiene la intención de competir de cerca con equipos como el Manchester City y el Arsenal en la carrera por el título. Jugadores como Mohamed Salah y Darwin Núñez pueden ser letales, y buscarán estar en su mejor forma este fin de semana.

Aunque Fulham tiene el potencial de sorprender, enfrentarse al Liverpool requerirá un esfuerzo total, habrá que ver si Raúl Jiménez tiene actividad. El Liverpool es actualmente el equipo más fuerte y debería ser capaz de ganar este partido.

Pronóstico: Liverpool 3-0 Fulham

Last modified: diciembre 2, 2023

