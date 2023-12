Sevilla vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Seguimos con la actividad de este domingo 3 de diciembre en la jornada 15 de LaLiga 2023-24 cuando el Sevilla se enfrente a un impresionante Villarreal en un choque crucial en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Villarreal

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Villarreal en VIVO

El Villarreal se encuentra actualmente en el puesto 12 en la clasificación de La Liga y aún no ha destacado esta temporada. El Submarino Amarillo venció al Panathinaikos con una estrecha victoria por 3-2 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Sevilla, por el contrario, se encuentra actualmente en el puesto 15 de la clasificación liguera y no ha cumplido con las expectativas en esta temporada. El equipo andaluz cayó por 3-2 a manos del PSV Eindhoven esta semana y necesitará trabajar duro para recuperarse en este partido.

El Sevilla tiene un récord reciente impresionante contra el Villarreal y ha ganado 23 de los últimos 48 partidos, frente a las 11 victorias del Submarino Amarillo.

Predicción Sevilla vs Villarreal

El Villarreal se ha halagado de engañar esta temporada pero ha conseguido mejorar en las últimas semanas. El Submarino Amarillo tiene problemas que resolver en este momento y necesitarán demostrar su valía este fin de semana.

El Sevilla ha tartamudeado con sorprendente regularidad esta temporada y tiene una montaña que escalar en las próximas semanas. El Villarreal es el mejor equipo en este momento y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Sevilla 1-2 Villarreal

