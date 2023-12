Atlético de Madrid vs Almería EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Abrimos la actividad de este domingo 10 de diciembre en la jornada 16 de LaLiga 2023-24 cuando el Almería se enfrenta al Atlético de Madrid de Diego Simeone en un choque importante en el Estadio Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Almería

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Almería en VIVO

El Almería se encuentra actualmente en la parte inferior de la clasificación de La Liga y ha luchado por hacer frente a los rigores de la máxima categoría esta temporada. El equipo visitante sufrió una sorprendente derrota por 1-0 a manos de Barbastro en la Copa del Rey esta semana y necesitará trabajar duro para recuperarse en este encuentro.

El Atlético de Madrid, por el contrario, se encuentra actualmente en la cuarta posición de la clasificación y ha estado en un estado de forma impresionante esta temporada. Los Colchoneros sufrieron una derrota por 1-0 a manos del Barcelona en su partido anterior y tienen algo que demostrar este fin de semana.

El Atlético de Madrid tiene un buen historial reciente contra el Almería y ha ganado ocho de los últimos 16 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las dos victorias de los Indálicos.

Predicción Atlético de Madrid vs Almería

El Atlético de Madrid tiene un equipo impresionante a su disposición y ha prosperado con Diego Simeone esta temporada. Antoine Griezmann ha sido sensacional para Los Colchoneros hasta ahora y buscará estar en su mejor momento influyente este fin de semana.

El Almería ha tenido problemas en el Wanda Metropolitano y no puede permitirse el lujo de equivocarse en este partido. Sin embargo, el Atlético de Madrid es el mejor equipo en este momento y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Atlético de Madrid 3-1 Almería

Last modified: diciembre 9, 2023

