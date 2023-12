Fulham vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Posible partido entre mexicanos tendremos este domingo 10 de diciembre en la jornada 16 de la Premier League 2023-2024, cuando Fulham, de Raúl Jiménez, se enfrente al West Ham, de Edson Álvarez, en un choque intrigante en Craven Cottage.

Hora y Canal Fulham vs West Ham

Sede: Craven Cottage, Fulham, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Fulham vs West Ham en VIVO

Fulham se encuentra actualmente en el puesto 12 en la clasificación de la Premier League y ha sido inconsistente en lo que va de temporada. Los Cottagers golearon al Nottingham Forest por un impresionante margen de 5-0 en su partido anterior y buscarán lograr un marcador similar este fin de semana.

West Ham, por otro lado, se encuentra en el noveno lugar en la clasificación de la liga en este momento y ha estado bastante impresionante en las últimas semanas. Los Hammers sorprendieron al Tottenham Hotspur con una victoria por 2-1 esta semana y estarán confiados de cara a este partido.

El West Ham tiene un buen historial histórico ante el Fulham y ha ganado 51 de los 107 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 32 victorias de los Cottagers.

Predicción Fulham vs West Ham

West Ham se ha hecho realidad con David Moyes esta temporada y tendrá la intención de asegurarse un lugar europeo esta temporada. Jarrod Bowen y James Ward-Prowse encontraron el fondo de la red contra el Tottenham Hotspur y buscarán replicar sus actos heroicos este fin de semana.

Fulham puede ser un equipo letal en su día y estuvo en su mejor momento en su partido entre semana contra Nottingham Forest. Ambos equipos están igualados sobre el papel y podrían empatar el domingo.

Predicción: Fulham 1-1 West Ham

Last modified: diciembre 9, 2023

Etiquetas: Canal Fulham vs West Ham